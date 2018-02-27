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8. Geleneksel Orkide Vadisi Yürüyüşü

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Lefke bölgesinde Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği’nin geleneksel hale getirdiği orkide yürüyüşü pazar günü yapılıyor.

8. Geleneksel Orkide Vadisi Yürüyüşü
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8’incisi yapılacak “Geleneksek Orkide Vadisi Yürüyüşü” saat 10.00’da Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) giriş kapısında başlayacak. Yürüyüş başlamadan önce saat 09.00’da başlangıç etkinliği gerçekleştirilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu yürüyüşe gelenlere “katılım belgesi” verilecek.

BİYOLOGLAR DERNEĞİ, ORKİDE GÖZLEMİ VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLİYOR

Biyologlar Derneği de aynı gün Alevkayası bölgesindeki yaklaşık 4 kilometrelik özel parkurda orkide gözlemi ve doğa yürüyüşü düzenleniyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, saat 10:00 da Alevkayası herbaryumu önünden başlayacak etkinlikte, uzman biyologlar eşliğinde katılımcılar yaklaşık 20 farklı türdeki orkidelerin fotoğraflarını çekebilecek.

Orkidelerin tanıtılması, korunması ve bu konuda farkındalık yaratılması amaçlanan etkinlik, ‘‘yiyecek, içecek bizden, fotoğraf makinenizi alıp gelmek sizden’’ sloganıyla yapılacak.

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