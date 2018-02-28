5 Kadının hikayesi; MOR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, ''Mor'' isimli tiyatro oyunu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cuma akşamı saat 20.00’de GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi Girne’de seyirciyle buluşuyor.

Oyun, halka açık ve ücretsiz sahnelenecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sığınma evinde yaşayan 5 kadının hikayesinin anlatıldığı ve Kadıköy Halk Tiyatrosu’nun sahnelediği oyun, kadınlara yönelik şiddeti her boyutuyla gözler önüne seriyor. Yaşanmış hikayelerden uyarlanan tiyatro oyunu; fiziksel, cinsel, ekonomik, sözel ve duygusal şiddete uğramış kadınları anlatıyor.

Şiddetten kaçarak sığınma evinde yaşayan 5 kadının günlük yaşamlarını, çekişmelerini, sosyal hayatlarını, alışkanlıklarını, dedikodularını, sırlarını birbiriyle ve seyirciyle paylaştıkları oyun, eğlence ve hüznü harmanlayarak kadınların yaşantılarını seyirciye aktarıyor.

Ali Yalçıner’in yazıp yönettiği, dramaturjisini Ragıp Ertuğrul, müziklerini Bülent Bayrak, kostüm tasarımını Merih Sualp’in yaptığı oyunda; Ayşegül Yalçıner, Canan Tuğaner, Eda Özdemir, Eser Rüzgar, Hafize Balkan ve Nilsu Akman rol alıyor.

Kadına yönelik şiddeti, fiziksel şiddetin yanı sıra cinsel, ekonomik, sözel ve duygusal biçimleriyle ele alan oyun geçtiğimiz ay Türkiye’de de sahnelenmişti.

Oyun yazarı ve yönetmeni Ali Yalçıner, 5 kadının günlük yaşamlarını, çekişmelerini, sosyal hayatlarını, alışkanlıklarını, dedikodularını, sırlarını birbiriyle ve seyirciyle paylaştıkları oyunun, eğlence ve hüznü harmanlayarak kadınların yaşantılarını seyirciye aktardığını kaydetti.

Ali Yalçıner, hepsinin öyküsü farklı ama bir o kadar da aynı olan sığınma evinde yaşayan beş kadını anlatan oyundaki kadınların hepsinin hayatının bir yerinde erkek şiddetine ve baskısına maruz kalan karakterler olduğunu belirtti. Yalçıner şöyle dedi:



“Oyundaki bir kadın daha kırsal kesimden gelmiş, bir diğer kadın fakir, bir başkası üniversite okumuş ve hepsinin yolu bir şekilde sığınma evine çıkmış. Vurgulamak istediğimiz; farklı coğrafyalarda da doğsa, ekonomik düzeyi ve sosyal statüsü ne olursa olsun kadınların çoğu tacize uğruyor, erkek baskısını hissediyor ve yaşadıklarını anlatmıyorlar. O kadar kanıksandı ki şiddet ve taciz hikâyeleri, alıştık artık ve kadınların düştüğü acı durumu sosyal medya hesaplarımızdan beğenmekten başka bir şey yapmıyoruz.

Oyundaki bütün hikâyeler gerçek, yani yaşanmış. 50’ye yakın kadın hikâyesi okudum, sığınma evinde yaşamış kadınların röportajlarına ulaştık. Bu hikâyelere ulaşmak için günlük gazeteleri okumak, televizyon haberlerini izlemek yeterli aslında”.