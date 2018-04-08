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Yiğitler 'Gafgarıt Festivali'yle canlandı

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Yiğitler 'Gafgarıt Festivali'yle canlandı
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 Yiğitler Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği’nin Değirmenlik Belediyesi’nin desteğiyle düzenlediği 9’uncu Gafgarıt Festivali, Yiğitler köyünde gerçekleştirildi.

Festivalde Kıbrıs kültürüne özgü çeşitli stantlar yer aldı. Festival kapsamında gafgarıtlı yemekler yarışması da yapıldı.

Festivale, Başbakan Tufan Erhürman, bazı bakanlar ve milletvekilleri de katılarak halkla sohbet etti.

Başbakan Tufan Erhürman, BRT’ye yaptığı açıklamada, festivallerin ülkenin dört bir yanından insanların köyleri ziyaret etmesi ve farklı yerlerde yetişen bitkilerin herkes tarafından bilinmesine olanak sağladığını söyledi.

Erhürman, festivallerin turizme açılması gereğine işaret etti; şöyle konuştu:

“Bu festivalleri turistlere açmak lazım. Ben hep söylüyorum, bizim turizmde cazibemiz aslında kumar falan değil. Onu bir yana bırakın güneş, deniz kum, o bile cazip değil her yerde var. Yani Akdeniz’de siz eğer İspanya, Fransa, İtalya, Türkiye ve Yunanistan’la yarışacaksınız başka bir şey bulup ortaya çıkarmanız lazım. Bize has olması lazım. Bize has olan şey de kültürümüzdür, bizim yediğimiz içtiğimizdir, birim oyunlarımızdır. Biz ancak bununla fark yaratabiliriz. Dolayısıyla cazibemiz kimliğimizdir.”

Festivallerin turizm açısından bir fırsat olduğunu belirten Başbakan Erhürman, festivallerin daha yapılandırılmış bir hale getirilip turistlerin katılımının sağlanabileceğini söyledi.

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