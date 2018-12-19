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Sizlerle bu dünya daha güzel olacak

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Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, YDÜ'de engelli yerine aracını park ettiği halde, araç üzerindeki "engelli" amblemini görmeyen ve kendisine tepki gösteren gençlere, "kucak dolu sevgilerini" iletti.

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Sizlerle bu dünya daha güzel olacak
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Başkan Günay Kibrit, dün başına gelen olayı şöyle anlattı:

"Bu gün (dün)  beni çok mutlu eden bir olayla karşılaştım. YDÜ de engelsiz Bilişim günleri etkinliğimizden çıkarken engelli park yerine park ettiğim arabamın sileceğinde Tıp 2 öğrencisi olduğunu tahmin ettiğim kızımızın yazısıyla karşılaştım ve kendimce gülümsedim. Doğru yolda olduğumuzun göstergesi olan bu davranış insanlarımızın farkındalığının da yükseldiğinin kanıtıdır aslında. Yüreğine sağlık Tıp 2 Kız. Senin gibi insanlar yüzünden bu dünya her geçen gün güzelleşmeye devam edecektir. Keşke tanışma imkanımız olabilse. Bu arada aracımın hem sağ üst hem de sağ arka camında engelli logosu var. Resmi yaklaştırırsanız görünüyor ama kızımız fark edememiş. Hiç önemli değil bu duyarlı davranışını ayakta alkışlıyorum."

Gençlerin bu davranışından mutlu olan Kibrit, benzer duyarlılıkların artmasını isterken, TIP Fakültesi öğrencisi olduğunu düşündüğü gençlerle de tanışmak istediğini belirtti.

Aracına bırakılan notu sosyal medyadan paylaşan Kibrit, kendisine "sizin yüzünüzden dünya güzel bir yer değil" diyen gençlere, "Sizlerle bu dünya daha güzel olacak" mesajı verdi.

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