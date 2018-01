Paylaşım Mutfağı'ndan her gün 150 kişiye sıcak yemek

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Bandabuliya’da gönüllü bağış ve katkılarla kurduğu Paylaşım Mutfağı, çoğunluğu yaşlı, ihtiyaçlı ve engelliler ile mültecilerden oluşan her gün yaklaşık 150 kişiye sıcak yemek veriyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Bandabuliya’da gönüllü bağış ve katkılarla kurduğu Paylaşım Mutfağı, her gün yaklaşık 150 kişiye sıcak yemek veriyor. Bunların çoğunluğuna yemekler evlerine kadar teslim ediliyor.

Çoğunluğu yaşlı, ihtiyaçlı ve engelliler ile mültecilerden oluşan yemek hizmeti verilen kişiler, Sosyal Hizmetler Dairesi ile işbirliği halinde belirleniyor.

LTB Paylaşım Mutfağı sorumlularından Ali Ecesoy, dönem dönem değişen sayıda ihtiyaçlı ve yaşlıya yemek verildiğini, son olarak bu rakamın 147 olduğunu anlattı. Bunlardan 127’sine yemeklerin evlerine teslim edildiğini belirten Ecesoy, hafta sonları hariç bayram dönemleri dahil yemek servisinin her gün devam ettiğini kaydetti.

Mutfağın tamamen bağış ve katkılarla çalıştığını, herkesin gücü ve imkanı oranında katkı yapabileceğini belirten Ecesoy, daha çok katkıyla daha fazla ihtiyaçlı insan ve yaşlıya hizmet verilebileceğini vurguladı.

Paylaşım Mutfağı’na son katkı, Surlariçi’ndeki eğlence mekanlarından Papa Bar’dan geldi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamada, hafta sonu THE ADP’nin (Acid Disco Party) sahne aldığı etkinliğin gelirinin bir bölümünün Paylaşım Mutfağı’na bağışlandığı bildirildi.

Açıklamada, Paylaşım Mutfağı sorumluları Seden Tunççağ ve Ali Ecesoy’un, Papa Bar ortakları Can Erçağ, Ali Yıldırım, Hazar Arman ve Mehmet Sonap ile THE ADP müzisyenleri Fikri Karayel, Çağrı Çerkez, Emre Yazgın, Öktem Emre, İnsal Bilsel ve Onur Kasapoğlu’na katkılarından dolayı teşekkür belgesi verdikleri belirtildi.