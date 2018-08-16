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Muhabbet ve eğlence bir arada

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Girne’nin vazgeçilmez mekanı haline gelen Keyf-i Sefa’da Nil Kırlangıç ve fasıl ekibi eşliğinde bol eğlenceli geceler yaşanıyor

Muhabbet ve eğlence bir arada
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Yenilenen yüzü ve yeni işletmesiyle Girne’nin vazgeçilmez mekanı haline gelen Keyf-i Sefa Meyhane, muhabbet dolu görüntülere sahne olmaya devam ediyor.

Mekana gelen konuklar, lezzetli meze ve kebap çeşitleri eşliğinde keyifli saatler geçiriyor.

Başarılı işletmeci Koray Topaloğlu sayesinde bir meyhaneden çok daha fazlasını sunmaya başlayan Keyf-i Sefa, bu yönden de büyük beğeni topluyor. Mekanın samimi ortamında gönüllerince eğlenen konuklar, günün yorgunluğunu atıyor.

Keyf-i Sefa Meyhane’de Cumartesi akşamları sahne alan Kıbrıs’ın sevilen ismi Nil Kırlangıç ise gümbür gümbür bir eğlenceye imza atıyor.

Sevilen sanatçı, seslendirdiği parçalarla konuklara keyifli saatler yaşatırken, fasıl ekibi de konukları mest ediyor.

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