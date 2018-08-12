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Mesarya’da muhabbetin adresi

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İnönü’de bulunan Pernara Meyhanesi yaz aylarıyla birlikte açık mekanda konuklarına kaliteli hizmet sunarken, konuklar bir yandan içkilerini yudumlarken, yedikleri meze ve kebaplarla muhabbet dolu saatler geçiriyorlar

Mesarya’da muhabbetin adresi
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Mesarya’nın göbeğindeki güzel köylerimizden İnönü’de bulunan Pernara Meyhanesi kış aylarında olduğu gibi yaz aylarında da yazlık yeriyle konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Kaliteli hizmet anlayışıyla, Kıbrıs mutfağına özgü çeşitli meze ve kebap çeşitlerini konuklarına sunan mekan haftanın her gecesi hizmetine devam ediyor.

Mekana gelen aile ve arkadaş gruplarından konuklar açık havada içkilerini yudumlayarak, leziz meze ve kebap çeşitleriyle karınlarını doyururken, yaptıkları muhabbetlerle saatin nasıl geçtiğini anlamıyorlar.

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