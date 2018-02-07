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Karafaki Bahçe’de keyifli gece

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Hafta sonu gecelerinin tadını çıkarmak için soluğu Karafaki Bahçe’de alan konuklar, piyanist Ercüment ve sanatçılar Işık ile Burçin’in canlı performanslarıyla neşeli saatler yaşadılar

Karafaki Bahçe’de keyifli gece
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Lefkoşa’nın gözde eğlence mekanı Karafaki Bahçe her hafta sonu olduğu gibi geçtiğimiz hafta sonunu da coşku içinde geçirdi.

Hafta sonu gecelerinin tadını çıkarmak için soluğu Karafaki Bahçe’de alan konuklar, piyanist Ercüment ve sanatçılar Işık ile Burçin’in canlı performanslarıyla eğlencenin tadına vardılar.

Sanatçıların eğlenceli sahnelerinde seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla coşan konuklar gece geç saatlere kadar eğlenerek, hem karınlarını doyurdular, hem de haftanın yorgunluğunu attılar.

Raif Özyanık direktörlüğünde hafta içi de açık olan mekan güzel mezeleri ve kaliteli sunumlarıyla dikkat çekiyor.

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