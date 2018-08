İşte sperm kalitesini artıran besinler

Doğru gıdalarla beslenme vücut sağlığı için olduğu gibi üreme sağlığı için de çok büyük bir önem taşıyor. Peki, sperm kalitesi ve canlılığını artırmak için tüketilebilecek besinler nelerdir? Sperm kalitesini artırmak için ne yapılmalı? Sperm kalitesini bozan etkenler nelerdir? Sperm kalitesini korumak için nelere dikkat edilmeli?

Ay çekirdeği ve kabak çekirdeği: Çinko ve selenyum gibi elementler, antioksidan etkili maddeler ve L’arginin açısından zengindirler. Sperm hareket ve sayısını artırıcı etki gösterir. Çinko ve selenyum deniz ürünleri, süt, badem ve cevizde de bulunur.

Keçiboynuzu: Keçiboynuzu, sperm yumurta etkileşimi sağlayan enzimlerin aktivitesini artıran vitaminler ve çinko içerir. Çinko önemli antioksidan maddelerden bir tanesidir.

Fındık ve fıstık: Folik asit, sinir sistemi oluşumunda önemli rol oynar. Erkeklerde de yine spermin genetik materyalinin olgunlaşmasında önemlidir. Mercimek, badem, fındık, fıstık ve baklagillerde yaygın olarak bulunmaktadır.

Muz: Muzun içerisinde bulunan nadir bir enzim seks hormonlarını düzenler. Ayrıca B1, A ve C vitamini ihtiva ettiği için vücudun sperm üretmesini destekler.

Kuşkonmaz: Bu ufak yeşil sebze bol miktarda C vitamini içerir. C vitamini spermlerin oksitlenmesini engeller ve testislerdeki hücreleri korur. Ayrıca C vitamini serbest radikalleri engellediğinden vücudunuz hastalıklarla uğraşmak yerine sperm üretimine odaklanabilir.

Turunçgiller: Vitaminler genellikle spermin genetik materyali üzerinde etki yapar. Turunçgillerde yaygın olarak bulunan C vitamini, oksidatif stresi azaltmanın yanı sıra genetik materyalin gelişiminde katkı sağlar.

Kırmızı et: Bol miktarda çinko içeren kırmızı et bu sayede spermlerin dayanıklılığını artırır.

Sarımsak: Sarımsak kan akışını hızlandırır. İçeriğindeki "allicin" maddesi cinsel organlara giden kan akışını da hızlandırır ve sperm kalitesini artırır.

Bitter çikolata: Bitter çikolatanın sperm sayısını 2 katına çıkaran bir aminoasit içerdiği bilinmektedir. Her gün düzenli olarak az miktarda siyah çikolata yiyen erkeklerin daha güçlü orgazm yaşadığı da öne sürülmektedir.

Domates ve patates: E vitamini spermleri oksidatif stresten koruyarak hızını artırmanın yanında yumurta içerisine girme oranını yükseltici etki gösterir. E vitamini, domates, fındık, patates ve balık yağında yaygın olarak bulunmaktadır.

Ceviz: Cevizin içerisindeki arganin maddesi sperm üretimini destekler ve semen hacmini de artırır. Ayrıca Omega-3 deposu olan bu yiyecek penise kan akışını da hızlandırır.

İstiridye: İstiridyenin afrodizyak etkisi olduğu bilinmektedir. Çinko deposu bu deniz canlısı aynı zamanda sperm sayısını da arttırır. İstiridyenin sperm üretimini arttırırken spermdeki hasarı tedavi ettiği de bilinmektedir.

Avokado: E ve B6 vitamini ile bol miktarda folik asit içeren avokado spermlerin yumurtaya nüfuz ederken daha güçlü olmasını sağlar.

Ginseng: Ginsengin libidoyu, cinsel performansı ve testislere kan akışını desteklediği bilinmektedir. Sertleşme bozukluğu sorunu olan 45 erkek ile yapılan araştırmalarda, 16 hafta boyunca ginseng içeren beslenme sonucunda erkeklerin yüzde 60'ında sertleşme sorununun azaldığı gözlemlenmiştir.