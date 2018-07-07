banner107
Yeni bir dev: 2019 Ram 1500
Yeni bir dev: 2019 Ram 1500
21 0
Dünya bugün daha yavaş dönecek
Dünya bugün daha yavaş dönecek
22 0
Bunun adı vahşet!
Bunun adı vahşet!
75 0
Kaymaklı allem gallem
Kaymaklı allem gallem
200 0
Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı
Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı
390 0
Burçlar yalnızken ne yapabilir
Burçlar yalnızken ne yapabilir
83 0
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
101 0
Yeni bir gezegenin doğumu
Yeni bir gezegenin doğumu
33 0
banner82
banner147

İskele’de yerli sanatçı rüzgarı esti

banner27

50. Geleneksel İskele Festivali kapsamında düzenlenen Yerli Sanatçılar Konseri’nde ilk olarak Kadir Carlos, ardından Kubilay Aşık, Liselerarası Ses Yarışması’nda birinci olan Nezihe Tuğra, Ayşegül Zaim ve Çağdaş Aydaş sahneye çıktılar

İskele’de yerli sanatçı rüzgarı esti
banner137

50. Geleneksel İskele Festivali kapsamında düzenlenen Yerli Sanatçılar Konseri, dün akşam İskele Açık Hava Kültür Merkezi’nde yapıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve eşi Ayşe Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Meclis üyeleri, İskele Polis Müdür Vekili Ahmet Beşerler ve müzikseverin katıldığı konserde sahneye ilk olarak Kadir Carlos çıktı, ardından Kubilay Aşık sahneye 2014 yılında kaybettiğimiz Rezvan Kurşuniler’in şarkısı eşliğinde çıkarak Rezvan Kurşuniler’i andı.

Aşık, geçtiğimiz aylarda düzenlenen Liselerarası Ses Yarışması’nda birinci olan Nezihe Tuğra’yı sahneye çağırarak onu geceye katılanlara tanıttı. Nezihe Tuğra, Sertap Erener’in “Tanrı Unutmuş Olsa Da” isimli şarkısını seslendirdi.


Daha sonra sahneyi Ayşegül Zaim aldı. Seslendirdiği hareketli şarkıların ardından Zaim, “Mağusa Limanı” ve “Leylim Ley” türkülerini söyledi.


Sahneye en son çıkan Çağdaş Aydaş, Türkçe ve İngilizce şarkılar seslendirdi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.