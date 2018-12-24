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İkizlerin doğum günü mutluluğu

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Soydan - Meliha Sakallı çiftinin ikiz kızları Laren ve Ceren, 9 yaşına girmenin mutluluğunu sevdikleriyle ve arkadaşlarıyla paylaştılar.

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İkizlerin doğum günü mutluluğu
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2010 doğumlu olan Şehit Ertuğrul İlkokulu üçüncüsü sınıf öğrencisi olan ikizler, Hamitköy'deki evlerinde düzenlenen doğum günü partisinde, müzik eşliğinde yeğenleri ve arkadaşlarıyla eğlenerek, güzel bir gün geçirdiler.

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