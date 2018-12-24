İkizlerin doğum günü mutluluğu

Soydan - Meliha Sakallı çiftinin ikiz kızları Laren ve Ceren, 9 yaşına girmenin mutluluğunu sevdikleriyle ve arkadaşlarıyla paylaştılar.

2010 doğumlu olan Şehit Ertuğrul İlkokulu üçüncüsü sınıf öğrencisi olan ikizler, Hamitköy'deki evlerinde düzenlenen doğum günü partisinde, müzik eşliğinde yeğenleri ve arkadaşlarıyla eğlenerek, güzel bir gün geçirdiler.