banner255
banner69
Üç liralık ürüne 5 lira posta ücreti mi alınır?
Üç liralık ürüne 5 lira posta ücreti mi alınır?
58 0
Örtülü ödenekten gazetecilere para iddiası
Örtülü ödenekten gazetecilere para iddiası
28 0
 
Doğan zorlanmadan turladı
Doğan zorlanmadan turladı
65 0
Van'daki çığ felaketinde ölü sayısı artıyor
Van'daki çığ felaketinde ölü sayısı artıyor
44 0
24 0
Polis de Karayolları da vatandaş da duyarsız
Polis de Karayolları da vatandaş da duyarsız
39 0
Koopspor, YDÜ’yü Mandiçle devirdi
Koopspor, YDÜ’yü Mandiçle devirdi
31 0
banner374

Gençlerden “Doğanın Çığlığı”

banner27

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda Gençlik Tiyatrosu ortak yapımı olan “Doğanın Sesi” isimli oyunu sahnelendi

Gençlerden “Doğanın Çığlığı”

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun 2019-2020 sezonunda 11-14 ve 15-18 yaş gruplarıyla üçer aylık bir sürede yürüttüğü gençlik tiyatrosu ilk dönem çalışmaları sona erdi.

Kursun sonunda 4 Şubat ve 5 Şubat akşamları iki grup birlikte Gençlik Tiyatrosu Ortak Yapımı olan “Doğanın Sesi” isimli oyunu sahneledi. Katılımcı gençlerin aileleri ve arkadaşlarından oluşan seyirciler oyunu beğeniyle izledi. Oyun sonunda katılımcılara LBT Genel Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel ve eğitmenler İzel Seylani ile Nehir Demirel tarafından katılım belgeleri verildi.

“Doğanı Çığlığı” isimli oyunu Avustralya’daki yangınlardan ve doğa felaketinden etkilenen gençler ekip çalışmasıyla oluşturdu.

Oyunda insanoğlunun açgözlülüğü ve siyasetin bunu besleyen yapısı nedeniyle doğanın ve doğada yaşayan canlıların bedel ödemesi anlatılıyor. İnşaat sektörünü beslemek için çıkarılan yangınlarda ormanların ve içinde yaşayan canlıların acı çekmesi ve yok olması anlatılıyor.

LBT’nin gençlere ve çocuklara yönelik tiyatro çalışmaları için ikinci dönem kayıtları sınırlı sayıdaki gruplar dolana dek mesai saatleri içinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden yapılabilecek. Telefon :2278782

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.