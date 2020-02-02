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FODER’den Trodos’ta kartpostallık fotoğraflar
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FODER’den Trodos’ta kartpostallık fotoğraflar

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FODER üyelerinin, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Trodos bölgesindeki şelalelerde yaptıkları fotoğraf çekimleri kartpostallık olarak nitelendirildi

FODER’den Trodos’ta kartpostallık fotoğraflar

Ülkemizin faal sivil toplum örgütlerinden olan ve son haftalarda fotoğraf çekim gezilerini yoğunlaştıran FODER, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü de Trodos bölgesindeki şelalelerde çekimler gerçekleştirdi.

Gün boyunca Peristerona – Xyliatos – Lagudera – Madari – Giberunda ––Monyad - Fini  güzergahını takip ederek Mesapotamos  - Cantara – Milomeni şelalelerine uğrayan FODER üyeleri, birbirinden güzel fotoğraf çekimleri yaptılar.

Mart ayında açılacak sergi hazırlıklarını aralıksız sürdüren FODER üyeleri, Dernek binasında gerçekleştirdikleri eğitim çalışmalarını hafta sonu yapılan fotoğraf çekim gezileri ile pekiştiriyorlar.

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