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FODER Mesarya'dan güzel karelerle döndü

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FODER Mesarya'dan güzel karelerle döndü

FODER, 18 Ocak 2020 Cumartesi günü Kukla sulak alanı - Köprü - İncirli - Paşaköy - Gaziköy - Akıncılar güzergahında fotoğraf çekim gezisi düzenledi. Her zamanki gibi  çok keyifli geçen gezide, üyeler çektikleri birbirinden güzel fotoğraf kareleri ile haftasonunu noktaladılar. 

Sabah saatlerinde ilk olarak Kukla sulak alanına uğrandı ve burada empresyonist fotoğrafa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Sulak alanda ayrıca sudaki yansımalar da fotoğraflandı ve uzun pozlama çekimleri gerçekleştirildi.

Köprü’ye de uğrayan FODER üyeleri, verilen molada sabah kahvelerini içtiler ve İncirli köyüne geçildi. Bölgede doğa – manzara ve yerel yaşam fotoğraflarının çekilmesinin ardından, Akıncılar güzergahında bulunan Arif Paşa su kemerleri de fotoğraflandı ve köye varıldıktan sonra, tutsak tanklar diye bilinen alanda çekilen gün batımı fotoğrafları ile güzel bir gezi daha sona erdi. Akıncılar köy kahvesinde içilen sıcak içeceklerin ardından Lefkoşa’ya dönüldü.

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