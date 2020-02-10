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Doğru Home Store’da kampanyalar bitmiyor

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Lefkoşa’da ev dekorasyonu, tekstil ürünleri, mutfak eşyaları ve elektrikli çeşitli ürünler alanında son olarak açılan mağazalardan biri olan Doğru Home Store, yeni yıl öncesi başladığı kampanyalarına devam ediyor.

Doğru Home Store’da kampanyalar bitmiyor

Nevresim takımları, battaniye ve ev tekstil ürünlerinde oldukça uygun fiyatlar sunan Doğru Home Store, kaliteli tencere, tava setleri ile elektrikli aletlerde kampanyalarla vatandaşlara ucuz ve kaliteli ürünler sunuyor.

Kaliteli elektrikli mutfak aletleri ve beyaz eşyaları uygun fiyata müşterilerine sunan Doğru Home Store birçok üründe yüzde 50’ye varan indirimli satış yapmakta.

Taşkınköy bölgesinde bulunan Doğru Home Store direktörü Mehmet Doğru, gerek tekstil ürünlerinde gerekse diğer ev eşyalarında kaliteli ürünleri vatandaşlarla buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, mağazada her ailenin bütçesine uygun ürünleri bulabileceğini vurguladı.

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