Diyetisyen Zaliha Kiraz’ın “Afiyetle Sağlık” kitabı tanıtıldı

Diyetisyen Zaliha Kiraz’ın “Afiyetle Sağlık” isimli yazdığı kitabı dün Arkın Palm Beach Hotel’de gerçekleştirilen tanıtım kokteyli ile tanıtıldı. Katılımın yoğun olduğu tanıtım kokteylinde birçok iş insanı, diyetisyenler ve sevenleri Kiraz'ı yalnız bırakmadı.

Diyetisyen Zaliha Kiraz tanıtımda yaptığı açıklamada, “İlk kitabım ve buradaki en büyük amacım insanların diyet denilince lezzetsiz, tatsız ve tuzsuz gibi aklında yanlış bir algı oluşuyor. Kitaptaki hedefim insanların bu algısını değiştirmek ve aslında sağlıkla beraber lezzetin de mümkün olabildiğini göstermektir. Kitabımda çok severek hem lezzetli hem pratik hem de doyurucu 81 tane tarif hazırladım. Kitabın içinde bulunan tarifleri sadece diyet yapanlar değil, sağlıklı beslenmek isteyen herkes ve her yaş grubu çok rahatlıkla uygulayabilir.” dedi.

81 tane birbirinden eşsiz ve lezzetli tariflerin bulunduğu “Afiyetle Sağlık” kitabında her damak tadına uygun sağlıklı yemekler yer alıyor.(MHA)