“Çocuklara kitap hediye edin”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Eğitim Merkezi (PEMER)’in organizasyonuyla geri dönüştürülerek hazırlanan yeni yıl ağacına kendileriyle kitap paylaşılmasını bekleyen çocukların isimleri asıldı ve halka Parti Genel Merkezi ya da ilçe binalarına giderek kitap hediye etmeleri çağrısında bulunuldu.







Okumayı yeni öğrenen çocuklara kitap okumayı sevdirmek amacıyla gerçekleştirilen bu organizasyon çerçevesinde kartlarda isimleri yazılı çocuklar hediye kitapların sahibi olacak.

Konu hakkında halka çağrıda bulunan PEMER’in açıklamasında, “Genel Merkez’e kurulan ağacın üzerindeki kartlarda onlarla kitap paylaşılmasını bekleyen çocukların isimleri yazıyor. Onlarla paylaşacağınız kitaplar için köprü kuruyoruz, çocukların geleceğine ve gelişimine, onlara okuma alışkanlığı kazandırarak yatırım yapıyoruz” denildi.

