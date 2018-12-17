banner237
Kuşlara yazık oluyor
Kuşlara yazık oluyor
10 0
GG hayata bağlandı
GG hayata bağlandı
64 0
Dum dum kazanmaya alıştı 3-0
Dum dum kazanmaya alıştı 3-0
70 0
“Herkesin adımı bilmesi başarı değil”
“Herkesin adımı bilmesi başarı değil”
45 0
Çocuğun karnından 2 kilo cisim çıkarıldı
Çocuğun karnından 2 kilo cisim çıkarıldı
71 0
Macila birinciliğe, Aytaç şampiyonluğa sürdü
Macila birinciliğe, Aytaç şampiyonluğa sürdü
20 0
Porsche 911 elektriklenecek
Porsche 911 elektriklenecek
19 0
Yeni Boğaziçililer kenetlendi
Yeni Boğaziçililer kenetlendi
137 0
banner82

“Çocuklara kitap hediye edin”

banner27

Cumhuriyetçi Türk Partisi Eğitim Merkezi (PEMER)’in organizasyonuyla geri dönüştürülerek hazırlanan yeni yıl ağacına kendileriyle kitap paylaşılmasını bekleyen çocukların isimleri asıldı ve halka Parti Genel Merkezi ya da ilçe binalarına giderek kitap hediye etmeleri çağrısında bulunuldu.

banner210
“Çocuklara kitap hediye edin”
banner215

 

 
Okumayı yeni öğrenen çocuklara kitap okumayı sevdirmek amacıyla gerçekleştirilen bu organizasyon çerçevesinde kartlarda isimleri yazılı çocuklar hediye kitapların sahibi olacak.
Konu hakkında halka çağrıda bulunan PEMER’in açıklamasında, “Genel Merkez’e kurulan ağacın üzerindeki kartlarda onlarla kitap paylaşılmasını bekleyen çocukların isimleri yazıyor. Onlarla paylaşacağınız kitaplar için köprü kuruyoruz, çocukların geleceğine ve gelişimine, onlara okuma alışkanlığı kazandırarak yatırım yapıyoruz” denildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.