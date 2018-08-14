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Çocuklar kazı yaptı

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Taşkent Doğa Parkı’nda “Parkeoloji” etkinliği düzenlendi

Çocuklar kazı yaptı
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Taşkent Doğa Parkı’nda “Parkeoloji” etkinliği düzenlendi.
“park” ve “arkeoloji”nin birleşiminden meydana gelen “Parkeoloji” çocuk etkinliği, Taşkent Doğa Parkı Aktivite Merkezi’nin ev sahipliğinde, Vakıflar Arabahmet İyilik Evi çocuklarıyla buluştu. 
Eğitmenliğini, arkeologlar Demet Karşılı, İsmet İşlem, Çınar Karal ve Sanat Tarihçisi Simten Güleç Kişmir’in yaptığı projede, arkeoloji ve tarihi eserlerle bunların nasıl korunabileceğiyle ilgili hem teorik hem uygulamalı eğitim verildi.
Oluşturulan yapay kazı alanında kazı çalışması yapan çocuklar, önceden yerleştirilen imitasyon eserleri bularak toprağın altından çıkardı.
 

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