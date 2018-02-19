Cittaslow, Turizm Bakanlığı'nda masaya yatırıldı

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda yapılan cittaslow toplantısında ülke turizmine fayda sağlayabilecek alternatif aktiviteler görüşüldü.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başkanlığında yapılan toplantıya Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ulusal Ağı Başkanı, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Cittaslow Teknik Koordiatörü Hasan Karlıtaş katıldı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, ülke turizmi için yerel yönetimlerin çok önemli olduğunu belirterek, geçmiş dönemde olduğu gibi bundan sonra da işbirliklerinin süreceğini söyledi.

Ataoğlu, turizm alanında çeşitliliği arttırmak için çalışmaların sürdüğünü, bu bağlamda cittaslow belediyeleriyle işbirliği içinde hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Ataoğlu’nu turizme katkılarından dolayı kutlayarak, bakanlık görevinde başarılar diledi.

Ülkenin kültürel ve coğrafik özelliklerinden yararlanarak Cittaslow şehirlerini çoğaltmak ve kurumsallaştırmak istediklerini belirten Sarıçizmeli, sürdürülebilir bir turizm işbirliklerine hazır olduklarını vurguladı.