Göçmenköy’de hizmet vermekte olan Florium Çiçekçilik, her çeşit süs ve bahçe çiçeği, süs bitkisi gibi çeşitli ve kaliteli ürünleriyle vatandaşlara hizmet vermeye devam ederken direktör Zeliş Yılmaz “Çiçekçilik ayrı bir sanattır” dedi

Lefkoşa’nın bilinen çiçekçilerinden Florium Çiçekçilik yeni yerinde vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye devam ediyor.

Her çeşit süs ve bahçe çiçeği, süs bitkisi gibi çeşitli ve kaliteli ürünleri başta Lefkoşa olmak üzere ülke vatandaşlarına sunan Florium Çiçekçilik, özel günlerde peyzaj yapımı ve düğün salonu ile araba süslemesiyle de hizmet vermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayı başından itibaren Göçmenköy’dekiDemir Maket karşısındaki yeni yerine taşınan Florium Çiçekçilik, her zaman en güzeli en iyi fiyata vatandaşlara sunma hedefiyle hizmet veriyor.

Florium Çiçekçilik direktörü Zeliş Yılmaz, çiçekçiliğin ayrı bir sanat dalı olduğunu ifade ederek, özel günlerde vatandaşların taleplerine göre çeşitli tasarımlarla çok farklı ürünler sunduklarını belirtti. İşlerini yaparken kullandıkları gerek bitki gerekse diğer malzemelerin en iyisini makul fiyatlara müşterilerine sunmaya özen gösterdiklerini ifade eden ZelişYılmaz, “Sevgililer Günü, Anneler Günü, Öğretmenler Günü gibi özel günlere farklı tasarımlarla müşterilerimizin talepleri doğrultusunda ürünler sunuyoruz. Bunun yanında düğün salonu peyzajı, düğün arabası süslenmesi ve daha birçok alanda tasarımlarımız bulunuyor” dedi.

Çeşitli bahçe bitkileri ve çiçeklerinin ellerinde mevcut olduğunu da sözlerine ekleyen Yılmaz, kaliteden ödün vermeden müşteri memnuniyetiyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.