Astrid, denizine kavuştu

Ağır yaralı olarak bulunduktan sonra dört yıl boyunca YDÜ Hayvan Hastanesi ile Taşkent Doğa Parkı’nın ortak çalışması sonucunda tedavi edilen “Astrid” isimli Caretta Caretta, dün denize bırakıldı ve yeniden özgürlüğüne kavuştu

2015 yılının Eylül ayında Girne sahilinde ağır yaralı bulunarak Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi ile Taşkent Doğa Parkı, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin işbirliği ile 4 yıl süren başarılı tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sonunda sağlığına kavuşan Astrid isimli Caretta Caretta doğal yaşam alanı olan denize yeniden bırakıldı.

Kafasına aldığı darbelerle bir gözü kör olan ve baş bölgesinde kırıklar oluşan Astrid isimli caretta caretta sağlığına kavuşturularak Girne Güzelyalı sahilinde çevre koruma dernekleri, turistler ve vatandaşların yoğun katılımı ile alkışlarla doğal yaşam alanı olan denize bırakıldı.

UZUN VE MEŞAKKATLİ BİR SÜREÇ GEÇİRİLDİ

Taşkent Doğa Parkı Biyoloji ve Çevre Ekibi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot, Astrid’in denize bırakılması esnasında yaptığı açıklamada, çok uzun ve meşakkatli bir sürecin ardından duygusal bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Kaşot, “Burada Astrid isimli caretta caretta tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanarak onu tekrardan denize göndermemizin mutluluğunu yaşıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde tedavi süreci başlayan Astrid’in, Taşkent Doğa Parkı bünyesinde kurulmasına vesile olduğu Kaplumbağa Rehabilitasyon Merkezinde devam eden tedavi süreci başarıyla tamamlandı. Çok uzun ve meşakkatli bir süreci atlattık. Ciddi alamda yoğun bir duygusal mutluluk yaşıyoruz” dedi.

Astrid’in büyük bir ekip çalışması ile birlikte sağlığına kavuştuğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Kaşot, “Ağır yaralı olarak bulunan caretta carettaya Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılarak, tedaviler uygulandı. İki yıla yakın bir süre Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesinde tedavi olan Caretta Carettaya Astrid ismi verildi. Kaplumbağa Rehabilitasyon ve Deniz Canlıları Merkezi kurulmasına vesile olan Astrid, daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi ve Taşken Doğa Parkı arasında yapılan işbirliği protokolü ile merkezimize alındı. Burada rehabilitasyon ve tedavilerine devam edilen Astrid, sabırlı bir sürecin sonunda sağlığına kavuştu. Bizi duygusal olarak da kendine bağlayan Astrid artık doğal yaşam olan denize kavuştu. Bu konuda iş birliği protokolü yapmamıza vesile olan dönemin Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr Ömer Esendal’a, Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Osman Ergene’ye ile Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günse’e ve Taşkent Doğa Parkı yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum.”

ASTRİD YURT DIŞINDAN BİLİM İNSANLARININ DA KATKISI İLE İYİLEŞTİRİLDİ

Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdür Yardımcısı ve Yakın Doğu Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özge Özden Fuller de, “Dört yıl önce Karşıyaka Turtle Watch tarafından kaplumbağanın yaralı olduğu bilgisini aldıklarını belirterek uzmanlar tarafından yapılan uzun ve sabırlı bir tedavi sürecinin sonucunda sağlığına kavuşturulduğunu söyledi. Prof. Dr. Fuller, “Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesine aktarılarak 24 ay boyunca bakım ve tedavisi yürütülen Astrid isimli caretta caretta, Veterinerlik Fakültesi, Taşkent Doğa Parkı ve yurt dışından bilim adamlarının yürüttüğü tedavi çalışmaları sonucunda iyileştirilerek doğal yaşam alanı olan denize bırakıldı. Dört yılın sonunda verilen emeklerin karşılığını duygusal bir mutlulukla buraya gelen yüzlerce kişi ile paylaşıyoruz” diye konuştu.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Başat ise, dört yıllık yoğun çalışmanın ardından bir deniz kaplumbağasını denize bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yüzlerce kişinin çok güzel bir ortam oluşturduğunu dile getiren Başat, “Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesinde iki yıl tedavi ve bakım süreci geçiren Astrid daha sonra Taşkent Doğa Parkına aktarıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi ve Veterinerlik Fakültesinin destekleri ile rehabilitasyon süreci orada devam etti. Dört yıllık bir emekten sonra başarılı olduk. Mutluyuz, duygusallık yoğun bir noktada. Astrid inşallah doğaya tekrar adapte olacak ve yıllar boyunca bu sahillere tekrar çıkıp yumurtlayıp bu türlerin çoğalmasına da katkıda bulunacak” dedi.

PROF. DR. GÜNSEL: “DUYGU YÜKLÜ BİR GÜN YAŞIYORUZ

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de, kelimelerle tarif edemeyeceği duygu yüklü bir gün yaşadıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Günsel, “Doğasıyla, insanıyla güzel bir ada ve çok duygu yüklü güzel bir gün. KKTC’nin ne kadar doğa severlerle olduğunun sertifikası olacak bir gün. İnsanın mutluluktan, heyecandan boğazı düğümleniyor. Dört yıl misafir ettiğimiz Astrid sağlıklı bir şekilde doğaya döndü. Uzman ekipler tarafından, tedavi edildikten sonra doğal hayatına sağlıklı devam edebilmesi için deniz suyu dolu özel havuzunda rehabilite edilen Astrid’i, alkışlar arasında uğurladık. Bu kadar ilgi görmesi yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu bize gösterdi. Çevre bilincinin oluşturulması, herkesin daha bilinçli ve duyarlı olması için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Umarız Astrid ziyaret amaçlı yine bu sahillere döner. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

AĞIR YARALI OLARAK BULUNDU

2015 yılında başının üzerinde çok ciddi yaralar bulunan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesine kaldırılarak yapılan ilk muayenesinde insan kaynaklı darbeler aldığı tespit edildi. Baş bölgesinde önemli kırıklar bulunan ve aldığı darbelerle bir gözü kör olan Caretta Caretta’nın klinik muayenelerinin ardından, kan tahlilleri ile radyolojik tetkikleri de yapılarak Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde görevli cerrahlar tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Caretta Caretta’nın başarılı bir operasyon ile baş bölgesinde oluşan açıklıklar kemik yapıştırıcı maddeler kullanılarak özel bir teknikle kapatıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi uzmanlarının üstün çabaları ile tedavilere olumlu yanıt veren fakat su altına dalamayan Astrid’in yaklaşık 2 yıl boyunca Hayvan Hastanesi bünyesinde bakımı yapılır. 2017 yılında rehabilitasyon çalışmalarına devam edilmek üzere Taşkent Doğa Parkı’na aktarılan Astrid, Taşkent Doğa Parkı uzmanları yanı sıra Yakın Doğu Hayvan Hastanesi doktorları ile Türkiye, İsrail, İtalya’dan gelen uzmanlar yardımıyla da yoğun bir rehabilitasyon sürecine tabi tutularak sağılığına kavuşturuldu.