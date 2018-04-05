Altın Kadeh Meyhaneleri rakı severler ile Girne’de buluşuyor

‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri’’, rakı severleri Nisan’da Girne’de biraraya getiriyor.14 Nisan Cumartesi akşamı Hürdeniz Fish& Meat Restaurant’ta Atın Kadeh Meyhaneleri’ne özel olarak hazırlanmış zengin fix menünün sunulacağı etkinlikte Eda Girgin, şarkıları ile konukların keyfine keyif katacak

Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda gerçekleştirilen ve her ay rakıseverleri eğlence dolu akşamlarda buluşturan ‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri’’ etkinlik serisi, 14 Nisan Cumartesi akşamı Hürdeniz Fish&Meat Restaurant’tadevam ediyor.Kıbrıs’ın sevilen seslerinden Eda Girgin’in sahne alacağı gecede konuklar dostlarıyla birlikte eğlenceye doyacak.

Her etkinlikte rakı tutkunlarına bambaşka bir keyif sunan Altın Kadeh Meyhaneleri’nin, Hürdeniz Fish & Meat Restaurant’ta gerçekleşecek gecesi için enfes bir balık menüsü hazırlandı. Gecede, 12 çeşit soğuk meze, 6 çeşit ara sıcak, ana yemek olarak seçilecek ızgara balık, tatlı ve meyveden oluşan fix menünün,meşe fıçıda bekletilen altın lezzetindeki Tekirdağ Rakısı Altın Seri ile buluşacağıeşsiz bir rakı-balık ziyafeti sunulacak.

Saat 20.00’de başlayacak etkinliği kaçırmamak için 0533 868 88 38 ve 0392 816 12 33 numaralı telefonlardan Hürdeniz Fish&Meat Restaurant’a önceden masa rezervasyonu yaptırılması tavsiye ediliyor.Altın Kadeh Meyhaneleri’nincoşku doluetkinliklerini kaçırmamak için“altinkadehadada” Facebook ve Instagram hesapları ve www.altinkadeh.comweb sitesi ziyaret edilebilir.