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Altın Kadeh Meyhaneleri rakı severler ile Girne’de buluşuyor

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‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri’’, rakı severleri Nisan’da Girne’de biraraya getiriyor.14 Nisan Cumartesi akşamı Hürdeniz Fish& Meat Restaurant’ta Atın Kadeh Meyhaneleri’ne özel olarak hazırlanmış zengin fix menünün sunulacağı etkinlikte Eda Girgin, şarkıları ile konukların keyfine keyif katacak

Altın Kadeh Meyhaneleri rakı severler ile Girne’de buluşuyor
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Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda gerçekleştirilen ve her ay rakıseverleri eğlence dolu akşamlarda buluşturan ‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri’’ etkinlik serisi, 14 Nisan Cumartesi akşamı Hürdeniz Fish&Meat Restaurant’tadevam ediyor.Kıbrıs’ın sevilen seslerinden Eda Girgin’in sahne alacağı gecede konuklar dostlarıyla birlikte eğlenceye doyacak.

Her etkinlikte rakı tutkunlarına bambaşka bir keyif sunan Altın Kadeh Meyhaneleri’nin, Hürdeniz Fish & Meat Restaurant’ta gerçekleşecek gecesi için enfes bir balık menüsü hazırlandı. Gecede, 12 çeşit soğuk meze, 6 çeşit ara sıcak, ana yemek olarak seçilecek ızgara balık, tatlı ve meyveden oluşan fix menünün,meşe fıçıda bekletilen altın lezzetindeki Tekirdağ Rakısı Altın Seri ile buluşacağıeşsiz bir rakı-balık ziyafeti sunulacak.

Saat 20.00’de başlayacak etkinliği kaçırmamak için 0533 868 88 38 ve 0392 816 12 33 numaralı telefonlardan Hürdeniz Fish&Meat Restaurant’a önceden masa rezervasyonu yaptırılması tavsiye ediliyor.Altın Kadeh Meyhaneleri’nincoşku doluetkinliklerini kaçırmamak için“altinkadehadada” Facebook ve Instagram hesapları ve www.altinkadeh.comweb sitesi ziyaret edilebilir.

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