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YDÜ, Büyük Kütüphane içinde “Çocuk Kütüphanesi” açıldı

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YDÜ Büyük Kütüphane Teknik Hizmetler Sorumlusu/Supervisor Emre Karahasan ve YDÜ Okul Öncesi öğretmenlerinden Aliye Özyalçın, Çocuk Kütüphanesi’nin 2-8 yaş grubu çocuklara okumayı ve kütüphane kullanmayı aşılamak için oluşturuldu

YDÜ, Büyük Kütüphane içinde “Çocuk Kütüphanesi” açıldı
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 Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphane ve Yakın Doğu Okul Öncesi iş birliğiyle Büyük Kütüphane içinde “Çocuk Kütüphanesi” açıldı.

YDÜ Büyük Kütüphane Teknik Hizmetler Sorumlusu/Supervisor Emre Karahasan ve YDÜ Okul Öncesi öğretmenlerinden Aliye Özyalçın, Çocuk Kütüphanesi’nin 2-8 yaş grubu çocuklara okumayı ve kütüphane kullanmayı aşılamak için oluşturulduğunu söyledi.
YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Çocuk Kütüphanesi’nde her cumartesi, masal okuma, İngilizce ve Türkçe masal etkinliği ile çeşitli aktiviteler yer alıyor.

Kitap okuma odasında 600’ü aşkın kitap, Yakın Doğu Okul Öncesi öğrencileriyle birlikte tüm halkın kullanımına sunuldu. 
Çocuk Kütüphanesi’nin, kütüphanenin zemin katında 09.30-20.00 saatleri arasında ve cumartesi günleri de 10.00 – 16.00 saatleri arasında hizmet vereceği belirtildi.

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