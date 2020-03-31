YDİ ders içeriklerini tüm okullardaki öğrencilerin kullanımına açıyor

Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Okul Öncesi Uzaktan Eğitim Sistemi ile uygulanan ders içeriklerini tüm devlet ve özel okul öğrencilerinin kullanımına açıyor

Ülkemizde yaşanan Yeni Tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesi ile birlikte dijital eğitim sistemine geçen Yakın Doğu Okulları, farklı materyallerle hazırlanan ders içerikleri ile yardımcı materyalleri tüm halkın ve öğrencilerin kullanımına açıyor.

Öğrencilerin eğitim süreçlerinin kesintiye uğramaması için uygulanan uzaktan eğitim sisteminde, Okul Öncesi grupları olan 3-5 yaş ile İlkokul 1’inci sınıftan, 5’inci sınıfa kadar tüm sınıf düzeylerinde Türkçe, Matematik, İngilizce, Hayat Bilgisi, Bilgisayar, Resim gibi derslerde her gün yeni ders konuları anlatılıp, işlenecek ve çözümleri gösterilecek.

Ders İçeriklerine Nasıl Erişim Sağlanabilecek?

Yeni ders içerikleri ile birlikte her ders için de çalışma soruları ve cevapları da öğrencilerle paylaşılacak. Tüm ders içerikleri ve çalışma sorularına Yakın Doğu İlkokulu (http://[ydi.k12.tr]ydi.k12.tr) ile Yakın Doğu Okul Öncesi (http://nec.k12.tr) web sayfalarından ücretsiz erişim sağlanabilecek. Ders içerikleri ile çalışma sorularına, velilerimiz ile öğrencilerimiz, ayrıca Yakın Doğu İlkokulu ile Yakın Doğu Okul Öncesi’nin İnstagram (yakindoguilkokulu ve yakindoguokuloncesi) ve Facebook (Yakın Doğu Okul Öncesi ve Kreşi ve Yakın Doğu İlkokulu) sayfalarından da erişim sağlayabilecekler.

Ertan Aligüllü: “Ders İçeriklerimizi Dijital Ortamda Öğrencilere Açıyoruz…”

Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Okul Öncesinde uzaktan eğitim ile değişik materyallerle işlenen eğitimlere video ders uygulamasını da eklediklerini dile getiren Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü de, eğitim programlarını ülkedeki tüm öğrencilerle paylaşacaklarını söyledi.

Ertan Aligüllü: “Yakın Doğu Okullar Grubu olarak koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilen 10 Mart tarihinden itibaren öğretmenlerimizin büyük özverileriyle hazırladığı ve uzaktan eğitim sistemi uygulamasında işlenen derslerimiz, 31 Mart Salı günü itibarıyla ülkedeki tüm Anaokul ve İlkokul çağındaki öğrencilerin açık erişimine sunulmuştur” dedi.

Öğrencilerin okuldan ayrı kaldığı sürede eğitimden de ayrı kalmamaları için uzaktan eğitim sistemi ile derslere devam ettiklerini belirten Aligüllü, yeni ders konularının anlatılıp, işleneceği ve çözümlerinin gösterileceği uzaktan eğitim uygulaması ile çocukların hem yeni konular ve bilgiler öğrenmesine hem de gelecek ders yılına hazır bir şekilde başlamasına önemli bir şekilde katkı koyabileceklerine inandığını dile getirdi.

“Sadece Yakın Doğu Okulları grubu öğrencilerinin değil, ülkedeki eğitim çağındaki tüm çocuklarımızın eğitimlerden yararlanmasını sağlamak istiyoruz” diyen Ertan Aligüllü, olağanüstü durumlardan etkilenen çocukların, bilgi ve becerilerden yoksun olarak büyümemeleri için örgün ve yaygın temel eğitime erişimini sağlayarak ülkemizin ve dünyamızın geleceğine yatırım yaptıklarını kaydetti.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Tüm Çocuklarımızın Eğitimlerini Az Kayıpla Atlatmasını Hedefliyoruz…”

Yeni Koronavirüs sebebiyle okulların kapalı olacağı süre içerisinde, öğrencilerin eğitimlerini kesintisiz olarak sürdürebilmeleri ve gelişiminden uzak kalmaması için tüm Yakın Doğu Okulları birimlerinde uzaktan eğitim sistemine geçtiklerini anımsatan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Okul Öncesi ve İlkokul çağındaki tüm çocukların eğitimlerinden yaralanabilmesi için ders anlatımlarının online olarak halkın kullanımına açıldığını söyledi.

Virüsün yayılmasını önlemek ve öğrencilerin sağlıklı bir şekilde eğitim hayatına devam edebilmesi için okulların kapalı olduğu süreçte öğrencilerin eğitimlerini evden uzaktan eğitim ile kesintisiz sürdürebilmeleri için tüm teknolojik alt yapılarını kullandıklarını belirten Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bu sürecin eğitim bazında en az kayıpla atlatılması, aynı zamanda eğitimde ve öğrenmede fırsat eşitliği yaratmak için öğretmenlerimizin verdiği dersleri tüm çocuklarımızın kullanımına sunuyoruz” dedi.

Uzaktan eğitim sistemine entegre ettikleri ders uygulamasından sadece Yakın Doğu Okullar grubu öğrencilerinin değil, eğitim çağındaki bütün çocukların yararlanabileceğini ifade eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Çocuklarımıza en iyi eğitimi vermek amacıyla yola çıkarken, Yakın Doğu Okulları grubu olarak her konuda işbirliği içinde çalışma ve konuya katkıda bulunma bilincine sahip bir anlayışla adımlar attık. Ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte hem kendi öğrencilerimizin hem de ülkemiz çocuklarının, eğitim ve öğretimin devamlılığının sağlanması için online yürüttüğümüz dersleri öğrencilerimizin ve halkımızın kullanımına açarak, yaş gruplarına göre çocuklarımızın eğitim kayıplarının giderilmesini sağlamayı istiyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi olarak ürettiğimiz değerleri, toplumsal fayda odaklı projelere dönüştürerek toplumumuzun ihtiyaç duyduğu gereksinimleri karşılamayı sürdürmeyi devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.