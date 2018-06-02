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Yakın Doğu Koleji Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavı Yapıldı

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Yakın Doğu Koleji Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavı Yapıldı
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Yakın Doğu Koleji, 2 Haziran 2018 Cumartesi günü Yakın Doğu Koleji ortaokul binasında 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavını gerçekleştirdi.

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumunda 35 Matematik, 7 Sosyal Bilgiler, 8 Fen Bilgisi sorusu; ikinci oturumda ise 35 Türkçe, 15 İngilizce sorusunu yanıtladılar.

Sınav sonucunda  hiçbir okul ücreti ödemeden 9 ay boyunca 400TL harçlık da alacakları Dr. Suat Günsel Bursu’nu 11 öğrenci almaya hak kazanmıştır. Bunun yanında 5 öğrenci tam burs, 13 öğrenci yarım burs ve 15  öğrenci de çeyrek burs olmak üzere toplam 44  öğrenci burs almaya hak kazandı.

 Sınav sonuçları, Yakın Doğu Koleji ve eğitim programları hakkındaki her türlü bilgiye nec.k12.tr web adresinden ulaşabilir veya 8.30-12.30 saatleri arasında Yakın Doğu Koleji Müdürülüğünden gerekli bilgiler alınabilir.

Dr. Suat Günsel Bursu alan öğrencilerin 13 Haziran 2018 tarihine kadar, tam, yarım ve çeyrek eğitim bursu ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ise haklarını yitirmemeleri için 29 Haziran 2018 tarihine kadar Yakın Doğu Koleji sekreterliğine müracaat edip kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Kesin  kayıt esnasında, ilkokul tamamlama belgesi, 1 adet doğum belgesi, 4 adet vesikalık fotoğraf ile Yakın Doğu Bankası’na 360 TL ön kayıt ücreti (Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri hariç) ve eğitim harcının da bir kısmı olan 1400 TL (Dr. Suat Günsel Bursu alanlar hariç)  yatırılıp, dekontlarıyla birlikte Yakın Doğu Koleji sekreterliğine başvurulması gerekmektedir.

Dr. Suat Günsel Bursu Alanlar

BATU BATURAY

KANİ AKYILLAR

KAYNAK EGE KARASEL

ÜLFET TOMAK

SEMRA TURAY

MELİHA ÇELİKTAŞ

AHMET DAVUTOĞLU

YÜCEL BESİRE SAĞKANAT

AKILE SOĞANCI

SELİN ÇEKİ

ARDA AKBİL

Tam Eğitim Bursu Alanlar

EDA SARI

ANDA ÇAĞIL ETKİN

DURU ÇOLAK

LAREN KATRİN

ÇİĞDEM  BOLAT

Yarım Eğitim Bursu Alanlar

ASRIN SARI

EFEKAN SUNGUR

EGE ÇILDAM

SİMAY VEÇHİ

SARP AVCI

SULTAN LORD

NİSAN SENOVA

SELİN KADIOĞLU

ÜMRAN FARUK

BELİZ SEZENLER

DORAN AYDINLIK

CANSIN AKIN

MUHAMMED YUSUF YORULMAZ

Çeyrek Eğitim Bursu Alanlar

İLAYDA YAŞAMSAL

EROL AZMİ FERAMEZOĞLU

AHMET KADER  SAKALLI

AHMET ŞANVERDİ

IRMAK TEKSU

YAĞMUR ÇETİN

AHMET ANIL SOYAL

EMİR  ÖZGÜLLÜ

NEHİR  TEKSU

ŞEVVAL NİSA GÖVEN

HASAN KARATOK

DİLAY TEKİRDAĞLI

ÇAĞIN KADİR SAĞDIÇ

EYLÜL ALACA

EYLÜL İŞCAN

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların

Aday Numaraları

145

432

297

141

387

350

150

276

403

184

437

229

153

315

248

144

180

168

281

418

199

442

254

175

381

106

309

251

169

333

428

227

132

275

188

130

131

352

286

262

358

185

282

182

314

197

178

134

353

388

268

109

206

289

212

320

283

202

280

355

101

329

111

303

354

245

135

306

205

311

408

133

372

126

386

401

359

146

322

220

340

412

154

405

140

417

414

103

149

435

247

362

152

170

427

158

440

441

151

366

192

342

364

279

162

290

167

105

225

174

377

231

363

396

295

170

341

242

194

349

264

214

240

371

411

313

332

376

390

211

351

420

269

308

139

429

361

391

407

128

347

378

443

271

331

250

430

369

123

164

136

394

193

110

272

336

261

433

410

226

278

163

422

223

114

307

431

409

166

424

236

330

237

117

224

181

323

121

219

301

108

260

360

249

148

288

238

327

210

243

319

263

392

423

252

159

312

296

368

230

321

343

328

399

436

294

384

316

324

373

291

421

379

348

147

217

375

415

434

398

233

208

112

298

221

207

325

239

120

339

284

285

124

380

402

425

201

187

356

215

156

383

129

138

155

179

191

300

183

204

305

232

216

335

438

258

176

125

326

444

344

445

395

222

426

116

189

302

228

406

266

165

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