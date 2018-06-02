Yakın Doğu Koleji Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavı Yapıldı

Yakın Doğu Koleji, 2 Haziran 2018 Cumartesi günü Yakın Doğu Koleji ortaokul binasında 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavını gerçekleştirdi.
İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumunda 35 Matematik, 7 Sosyal Bilgiler, 8 Fen Bilgisi sorusu; ikinci oturumda ise 35 Türkçe, 15 İngilizce sorusunu yanıtladılar.
Sınav sonucunda hiçbir okul ücreti ödemeden 9 ay boyunca 400TL harçlık da alacakları Dr. Suat Günsel Bursu’nu 11 öğrenci almaya hak kazanmıştır. Bunun yanında 5 öğrenci tam burs, 13 öğrenci yarım burs ve 15 öğrenci de çeyrek burs olmak üzere toplam 44 öğrenci burs almaya hak kazandı.
Sınav sonuçları, Yakın Doğu Koleji ve eğitim programları hakkındaki her türlü bilgiye nec.k12.tr web adresinden ulaşabilir veya 8.30-12.30 saatleri arasında Yakın Doğu Koleji Müdürülüğünden gerekli bilgiler alınabilir.
Dr. Suat Günsel Bursu alan öğrencilerin 13 Haziran 2018 tarihine kadar, tam, yarım ve çeyrek eğitim bursu ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ise haklarını yitirmemeleri için 29 Haziran 2018 tarihine kadar Yakın Doğu Koleji sekreterliğine müracaat edip kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
Kesin kayıt esnasında, ilkokul tamamlama belgesi, 1 adet doğum belgesi, 4 adet vesikalık fotoğraf ile Yakın Doğu Bankası’na 360 TL ön kayıt ücreti (Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri hariç) ve eğitim harcının da bir kısmı olan 1400 TL (Dr. Suat Günsel Bursu alanlar hariç) yatırılıp, dekontlarıyla birlikte Yakın Doğu Koleji sekreterliğine başvurulması gerekmektedir.
Dr. Suat Günsel Bursu Alanlar
|
BATU BATURAY
|
KANİ AKYILLAR
|
KAYNAK EGE KARASEL
|
ÜLFET TOMAK
|
SEMRA TURAY
|
MELİHA ÇELİKTAŞ
|
AHMET DAVUTOĞLU
|
YÜCEL BESİRE SAĞKANAT
|
AKILE SOĞANCI
|
SELİN ÇEKİ
|
ARDA AKBİL
Tam Eğitim Bursu Alanlar
|
EDA SARI
|
ANDA ÇAĞIL ETKİN
|
DURU ÇOLAK
|
LAREN KATRİN
|
ÇİĞDEM BOLAT
Yarım Eğitim Bursu Alanlar
|
ASRIN SARI
|
EFEKAN SUNGUR
|
EGE ÇILDAM
|
SİMAY VEÇHİ
|
SARP AVCI
|
SULTAN LORD
|
NİSAN SENOVA
|
SELİN KADIOĞLU
|
ÜMRAN FARUK
|
BELİZ SEZENLER
|
DORAN AYDINLIK
|
CANSIN AKIN
|
MUHAMMED YUSUF YORULMAZ
Çeyrek Eğitim Bursu Alanlar
|
İLAYDA YAŞAMSAL
|
EROL AZMİ FERAMEZOĞLU
|
AHMET KADER SAKALLI
|
AHMET ŞANVERDİ
|
IRMAK TEKSU
|
YAĞMUR ÇETİN
|
AHMET ANIL SOYAL
|
EMİR ÖZGÜLLÜ
|
NEHİR TEKSU
|
ŞEVVAL NİSA GÖVEN
|
HASAN KARATOK
|
DİLAY TEKİRDAĞLI
|
ÇAĞIN KADİR SAĞDIÇ
|
EYLÜL ALACA
|
EYLÜL İŞCAN
Kesin Kayıt Hakkı Kazananların
Aday Numaraları
|
145
|
432
|
297
|
141
|
387
|
350
|
150
|
276
|
403
|
184
|
437
|
229
|
153
|
315
|
248
|
144
|
180
|
168
|
281
|
418
|
199
|
442
|
254
|
175
|
381
|
106
|
309
|
251
|
169
|
333
|
428
|
227
|
132
|
275
|
188
|
130
|
131
|
352
|
286
|
262
|
358
|
185
|
282
|
182
|
314
|
197
|
178
|
134
|
353
|
388
|
268
|
109
|
206
|
289
|
212
|
320
|
283
|
202
|
280
|
355
|
101
|
329
|
111
|
303
|
354
|
245
|
135
|
306
|
205
|
311
|
408
|
133
|
372
|
126
|
386
|
401
|
359
|
146
|
322
|
220
|
340
|
412
|
154
|
405
|
140
|
417
|
414
|
103
|
149
|
435
|
247
|
362
|
152
|
170
|
427
|
158
|
440
|
441
|
151
|
366
|
192
|
342
|
364
|
279
|
162
|
290
|
167
|
105
|
225
|
174
|
377
|
231
|
363
|
396
|
295
|
170
|
341
|
242
|
194
|
349
|
264
|
214
|
240
|
371
|
411
|
313
|
332
|
376
|
390
|
211
|
351
|
420
|
269
|
308
|
139
|
429
|
361
|
391
|
407
|
128
|
347
|
378
|
443
|
271
|
331
|
250
|
430
|
369
|
123
|
164
|
136
|
394
|
193
|
110
|
272
|
336
|
261
|
433
|
410
|
226
|
278
|
163
|
422
|
223
|
114
|
307
|
431
|
409
|
166
|
424
|
236
|
330
|
237
|
117
|
224
|
181
|
323
|
121
|
219
|
301
|
108
|
260
|
360
|
249
|
148
|
288
|
238
|
327
|
210
|
243
|
319
|
263
|
392
|
423
|
252
|
159
|
312
|
296
|
368
|
230
|
321
|
343
|
328
|
399
|
436
|
294
|
384
|
316
|
324
|
373
|
291
|
421
|
379
|
348
|
147
|
217
|
375
|
415
|
434
|
398
|
233
|
208
|
112
|
298
|
221
|
207
|
325
|
239
|
120
|
339
|
284
|
285
|
124
|
380
|
402
|
425
|
201
|
187
|
356
|
215
|
156
|
383
|
129
|
138
|
155
|
179
|
191
|
300
|
183
|
204
|
305
|
232
|
216
|
335
|
438
|
258
|
176
|
125
|
326
|
444
|
344
|
445
|
395
|
222
|
426
|
116
|
189
|
302
|
228
|
406
|
266
|
165