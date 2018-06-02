Yakın Doğu Koleji Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavı Yapıldı

Yakın Doğu Koleji, 2 Haziran 2018 Cumartesi günü Yakın Doğu Koleji ortaokul binasında 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavını gerçekleştirdi.

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumunda 35 Matematik, 7 Sosyal Bilgiler, 8 Fen Bilgisi sorusu; ikinci oturumda ise 35 Türkçe, 15 İngilizce sorusunu yanıtladılar.

Sınav sonucunda hiçbir okul ücreti ödemeden 9 ay boyunca 400TL harçlık da alacakları Dr. Suat Günsel Bursu’nu 11 öğrenci almaya hak kazanmıştır. Bunun yanında 5 öğrenci tam burs, 13 öğrenci yarım burs ve 15 öğrenci de çeyrek burs olmak üzere toplam 44 öğrenci burs almaya hak kazandı.

Sınav sonuçları, Yakın Doğu Koleji ve eğitim programları hakkındaki her türlü bilgiye nec.k12.tr web adresinden ulaşabilir veya 8.30-12.30 saatleri arasında Yakın Doğu Koleji Müdürülüğünden gerekli bilgiler alınabilir.

Dr. Suat Günsel Bursu alan öğrencilerin 13 Haziran 2018 tarihine kadar, tam, yarım ve çeyrek eğitim bursu ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ise haklarını yitirmemeleri için 29 Haziran 2018 tarihine kadar Yakın Doğu Koleji sekreterliğine müracaat edip kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Kesin kayıt esnasında, ilkokul tamamlama belgesi, 1 adet doğum belgesi, 4 adet vesikalık fotoğraf ile Yakın Doğu Bankası’na 360 TL ön kayıt ücreti (Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri hariç) ve eğitim harcının da bir kısmı olan 1400 TL (Dr. Suat Günsel Bursu alanlar hariç) yatırılıp, dekontlarıyla birlikte Yakın Doğu Koleji sekreterliğine başvurulması gerekmektedir.

Dr. Suat Günsel Bursu Alanlar

BATU BATURAY KANİ AKYILLAR KAYNAK EGE KARASEL ÜLFET TOMAK SEMRA TURAY MELİHA ÇELİKTAŞ AHMET DAVUTOĞLU YÜCEL BESİRE SAĞKANAT AKILE SOĞANCI SELİN ÇEKİ ARDA AKBİL

Tam Eğitim Bursu Alanlar

EDA SARI ANDA ÇAĞIL ETKİN DURU ÇOLAK LAREN KATRİN ÇİĞDEM BOLAT

Yarım Eğitim Bursu Alanlar

ASRIN SARI EFEKAN SUNGUR EGE ÇILDAM SİMAY VEÇHİ SARP AVCI SULTAN LORD NİSAN SENOVA SELİN KADIOĞLU ÜMRAN FARUK BELİZ SEZENLER DORAN AYDINLIK CANSIN AKIN MUHAMMED YUSUF YORULMAZ

Çeyrek Eğitim Bursu Alanlar

İLAYDA YAŞAMSAL EROL AZMİ FERAMEZOĞLU AHMET KADER SAKALLI AHMET ŞANVERDİ IRMAK TEKSU YAĞMUR ÇETİN AHMET ANIL SOYAL EMİR ÖZGÜLLÜ NEHİR TEKSU ŞEVVAL NİSA GÖVEN HASAN KARATOK DİLAY TEKİRDAĞLI ÇAĞIN KADİR SAĞDIÇ EYLÜL ALACA EYLÜL İŞCAN

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların

Aday Numaraları

145 432 297 141 387 350 150 276 403 184 437 229 153 315 248 144 180 168 281 418 199 442 254 175 381 106 309 251 169 333 428 227 132 275 188 130 131 352 286 262 358 185 282 182 314 197 178 134 353 388 268 109 206 289 212 320 283 202 280 355 101 329 111 303 354 245 135 306 205 311 408 133 372 126 386 401 359 146 322 220 340 412 154 405 140 417 414 103 149 435 247 362 152 170 427 158 440 441 151 366 192 342 364 279 162 290 167 105 225 174 377 231 363 396 295 170 341 242 194 349 264 214 240 371 411 313 332 376 390 211 351 420 269 308 139 429 361 391 407 128 347 378 443 271 331 250 430 369 123 164 136 394 193 110 272 336 261 433 410 226 278 163 422 223 114 307 431 409 166 424 236 330 237 117 224 181 323 121 219 301 108 260 360 249 148 288 238 327 210 243 319 263 392 423 252 159 312 296 368 230 321 343 328 399 436 294 384 316 324 373 291 421 379 348 147 217 375 415 434 398