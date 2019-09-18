Yakın Doğu İlkokulu yeni projeleri ile yeni eğitim-öğretim yılına başladı

ocukların İngilizce konuşarak, yaparak, deneyerek ve sorgulayarak öğrendikleri bir ders müfredatı uygulayan Yakın Doğu İlkokulu, 2019-2020 akademik dönemine eğitimdeki başarılı iddiasını ortaya koyacak yeniliklerin heyecanıyla start verdi

Eğitim hayatına başladığı günden itibaren ülkedeki eğitim hayatına getirdiği yeniliklerle öncü olan ve başarılarıyla adından söz ettiren, çocukların İngilizce konuşarak, yaparak, deneyerek ve sorgulayarak öğrendikleri bir ders müfredatı uygulayan Yakın Doğu İlkokulu, 2019-2020 akademik dönemine eğitimdeki başarılı iddiasını ortaya koyacak yeniliklerin heyecanı ile başladı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllünün konuşmasıyla ders zilinin çaldığı okullarda, öğrencilerin ilk gün heyecanı görülmeye değerdi.

Yeni eğitim-öğretim döneminin açılışında konuşan Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, yeni eğitim yılındaki yapısal ve eğitimsel müfredatındaki tüm hazırlıklarını tamamlayan Yakın Doğu İlkokulu’nun, nitelikli eğitim anlayışıyla veli, öğrenci ve okul iş birliği ile yeni döneme tam kadro hazır olduklarını söyledi.

Öğrencilerin interaktif olarak eğitim sürecine katılmasını sağlayacak şekilde, klasik eğitim anlayışı kalıplarını yenileyerek, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetleriyle eğitim modellerini yeniden şekillendirdiklerinden söz eden Aligüllü, yabancı dil eğitim programlarını öğrencilere sosyal hayatlarında dil yeterliliği kazandırmaya yönelik şekillendirdiklerini belirtti. Aligüllü, “Her çocuğun kişisel yeteneklerini ön plana çıkarmak, psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik olarak gelişimlerini sağlamak için temel dersler yanında Beden Eğitimi ve Spor olmak üzere, müzik ve resim derslerine kadar aktif katılımlı bir program hazırladık” dedi.

Öğrencilerin Anaokulu Çağından İtibaren Yabancı Dil İle İç İçe Olmalarını Sağlıyoruz…

Yabancı dil eğitiminin temelden başlaması gerektiğine inandıklarını ifade eden Ertan Aligüllü, Okul Öncesinden başlamak üzere Cambridge University Press işbirliği çerçevesinde “Çift Dilli” eğitim uygulaması ve İkinci yabancı dil öğretimi için Fransızca dil eğitimini hayata geçirdiklerini söyledi.

Aligüllü: “Hiç tartışmasız ki, temel eğitimin gelecekteki toplum kalitesinin oluşumunda çok büyük rolü vardır. Yakın Doğu İlkokulu olarak bu düşünceden hareketle 2019-2020 ders yılında bu hedeflerimizi daha da ileriye taşımak düşüncesiyle Okul Öncesi ve İlkokulumuzda birçok projeyi hayata geçirdik. Okul Öncesinde, İngilizce dilinin etkin eğitimi noktasında Cambridge University Press işbirliği çerçevesinde “Çift Dilli” eğitim uygulaması ve İkinci yabancı dil öğretimi için Fransızca dil eğitimi yeni projelerimiz olarak bu yıl eğitim müfredatında yer almış bulunuyor. Yine İlkokulumuzda Cambridge International Primary programını kullanarak öğrencilerimizin İngilizce dilini etkili bir yöntemle öğrenmelerine imkan vermiş olacağız” dedi.

Fen, Matematik, Bilgisayar Dersleri İngilizce Dilinde Uygulanacak…

Cambridge Üniversitesi ile yaptığımız müfredat çalışmaları sonucunda Okul Öncesinde 3-5 yaş arasında çift dilli eğitime geçildiğini anlatan Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, çift dilli eğitimi daha önce uygulamış ve Cambridge tarafından eğitimler almış öğretmen kadrosu ile velilerin karşısına çıktıklarını söyledi.

İlkokulda da öğrencilerin İngilizceyi kullanma oranlarını artırdıklarını dile getiren Aligüllü, ana İngilizce dersleri haricinde İngilizce Fen, İngilizce matematik ve İngilizce Bilgisayar gibi dersleri birinci sınıftan itibaren İngilizce olarak okutacaklarının kaydetti. Aligüllü, “İleriki dönemlerde müzik ve diğer derslerde İngilizce kullanımı artıracağız. Böylece Yakın Doğu Okullar gurubuna gelen çocuk ülkemizde ikinci dil olarak okutulan İngilizceyi birinci diğer bir deyişle ana dil olarak öğrenmiş olacak.

İngilizceyi Ana Dili Gibi Konuşabilecek Bireyler Yetiştirmeyi Önemsiyoruz…

Türkçe eğitimden de taviz vermediklerinin altını çizen Aligüllü, sadece Türkçe eğitimin yeterli olmadığını, hem ülkenin ihtiyaçlarını hem de bu çağın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Türkçeyi ve İngilizceyi birlikte yürüten programlar tasarladıklarını anlattı. İngilizceyi mümkün olduğunca üst seviyeye çıkararak akademik seviyeyi yükseltmeyi hedeflerken aynı anda çocukların kendini ifade edebileceği, dünyayı algılayabileceği, Türkçe kadar İngilizceyi de ana dili kadar konuşabilecek öğrenciler yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Fransızca İkinci Dil…

Kurulduğu ilk günden bugüne, eğitim ve öğretim misyonunun vazgeçilmez koşullarından biri olan Yabancı Dil derslerine önem veren Yakın Doğu Okullar grubunun İngilizce dil eğitiminin yanında ikinci dil olarak Fransızcayı müfredata eklediğini de anımsatan Okul Müdürü Aligüllü, “Fransızca okul öncesinde başlıyor. 3-5 yaş sınıf öğrencilerine ikinci dil eğitimi olarak Fransızca müfredatımızda uygulanıyor. Fransızca eğitimi İlkokulda da devam ediyor” dedi.

Fen Laboratuarları ile Öğrencilere Bilimsel Farkındalık Oluşturulacak…

Öğrencilerin günümüz teknolojilerinden yararlandıkları öğrenme ortamlarında eğitim alarak kendilerini geliştirmelerini sağlamayı da amaçladıklarını dile getiren Aligüllü, yaşadığımız bilim çağında çocukların yabancı dile hakimiyeti kadar teknolojiye de hakim olmaları, olayları etüt etme ve neden sonuç ilişkilerini öğrenmelerine fırsat yaratmak adına Fen Laboratuarlarını hayata geçirdiklerini de söyledi. Öğrencilerin ilgisini daima canlı tutacak, merak, cesaret, ilgi ve motivasyonlarını artıracak, yabancı dili senkronik bir şekilde kullanabilecekleri etkinliklerle entegre edilmiş bir öğrenme programı uygulanacağını ifade eden Aligüllü, ayrıca bu dönemde aile eğitim programı olan öğrenci veli eğitimi olan AÇEV’i de hayata geçirdiklerinden söz etti. Aligüllü bu program ile sekiz hafta boyunca öğrenci velilerine eğitim vereceklerini belirtti.

Nitelikli Bir Kampüste Özgür Düşünceye Sahip, Yaratıcı Nesiller Yetiştirlecek…

Büyük bir camia olan Yakın Doğu Ailesine katılmasına da değinen Aligüllü, akademik ve sosyal programları en üst düzeyde uygulama ve geliştirme şansı olan büyük bir kampüse sahip olduklarını, ayrıca üniversite işbirliği ile hem kadronun hizmet içi eğitimlerini hem de ihtiyaç doğrultusunda kadroya öğretmen yetiştirme eğitimlerini gerçekleştirebildiklerini, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ile birlikte birçok güncel ortak projelere imza atacaklarını belirtti.

Sözlerinin sonunda, okul-aile işbirliği esasına dayalı olarak öğretmen ve okul yönetimi ile sürekli iletişim kurarak koordineli bir eğitim dönemi geçirmeyi arzuladıklarını ifade eden Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, yeni eğitim-öğretim yılının yeni mutluluk ve başarılara tanıklık edecek güzel ve hayırlı bir yıl olmasını diledi.