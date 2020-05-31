TED Kolejde yeni nesil eğitim uygulamaları

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Anaokulu yeni nesileğitim programı ile 2020-2021 eğitim-öğretim yılına kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Tüm gün eğitim yapılan okulda,dünya dili olarak kabul edilen İngilizce dilinde eğitimler sürerken anadil eğitimini de en üst düzeyde geliştirmeyi hedefleyen“half-day English, yarım gün Türkçe” programı hayata geçiyor.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Anaokulu; 21.yüzyıl küresel becerilerini ön plana çıkaran, proje tabanlı, tematik yaklaşımların esas alındığı programlarıyla öğrencilerine eğlenceli ve yaratıcı bir ortam oluştururken, öğrencilerinin eleştirel düşünebilmelerini, özgüven sahibi olmalarını, kendi düzeylerinde iletişim becerileri yüksek ve çevik bireyler olarak yetişmeleriniamaçlıyor.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji öğretmenleri;“half-day English, yarım gün Türkçe” programı için Koordinatör,Okul Müdürü ve Öğretmen Eğitimcisi Lisa Victoria Broomhead tarafından eğitiliyor. Yeni eğitim öğretim yılında koordinatör müdür liderliğinde yeni program uygulanmaya başlayacak.

Okulun bu programı uygulamadaki amacı, dört ve beş yaşındaki öğrencilerinehem anadillerinde hem de İngilizce olarak yarım gün eğitim vermektir. Öğrenciler iki dilli 'bir yüz - bir dil' ilkesini izleyerek biriİngilizce sınıf öğretmenidiğeri Türkçe sınıf öğretmeni olmak üzere 2 sınıf öğretmenine sahip olacak.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji eğitim kadrosu hem kendileri hem de öğrencileri için çok yüksek standartlar belirledi ve sadece anaokulunda değil, tüm okul olarak yeni akademik yıldaönemli işler başarmayı hedefliyor.

K12 bütünlüğünde eğitim verilen TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde, gelecek eğitim-öğretim yılı, öğrencilerinin akademik ve sosyal gelişimini en üst düzeye çıkarmak için çok farklı programları uygulanmaya başlayacak.Lha