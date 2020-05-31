banner411
banner69
Karantina günlerinde tarihi ve turistik yerleri resmetti
Karantina günlerinde tarihi ve turistik yerleri resmetti
6 0
Kuzey Kıbrıs talep patlaması yaşıyor
Kuzey Kıbrıs talep patlaması yaşıyor
564 0
 
2020 yılında en çok kazanan sporcu Federer
2020 yılında en çok kazanan sporcu Federer
24 0
Dümbüllü kavuğu artık kadın oyuncuya verilsin
Dümbüllü kavuğu artık kadın oyuncuya verilsin
37 0
Belediye başkanını isyan ettiren hareket
Belediye başkanını isyan ettiren hareket
179 1
Doğan’ın maç programı yoğun
Doğan’ın maç programı yoğun
255 0
Piromaniye; Ateşşin Hazzı
Piromaniye; Ateşşin Hazzı
33 0
banner449

TED Kolejde yeni nesil eğitim uygulamaları

banner27

TED Kolejde yeni nesil eğitim uygulamaları

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Anaokulu yeni nesileğitim programı ile 2020-2021 eğitim-öğretim yılına kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Tüm gün eğitim yapılan okulda,dünya dili olarak kabul edilen İngilizce dilinde eğitimler sürerken anadil eğitimini de en üst düzeyde geliştirmeyi hedefleyen“half-day English, yarım gün Türkçe” programı hayata geçiyor.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Anaokulu; 21.yüzyıl küresel becerilerini ön plana çıkaran, proje tabanlı, tematik yaklaşımların esas alındığı programlarıyla öğrencilerine eğlenceli ve yaratıcı bir ortam oluştururken, öğrencilerinin eleştirel düşünebilmelerini, özgüven sahibi olmalarını, kendi düzeylerinde iletişim becerileri yüksek ve çevik bireyler olarak yetişmeleriniamaçlıyor.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji öğretmenleri;“half-day English, yarım gün Türkçe” programı için Koordinatör,Okul Müdürü ve Öğretmen Eğitimcisi Lisa Victoria Broomhead tarafından eğitiliyor. Yeni eğitim öğretim yılında koordinatör müdür liderliğinde yeni program uygulanmaya başlayacak.

Okulun bu programı uygulamadaki amacı, dört ve beş yaşındaki öğrencilerinehem anadillerinde hem de İngilizce olarak yarım gün eğitim vermektir. Öğrenciler iki dilli 'bir yüz - bir dil' ilkesini izleyerek biriİngilizce sınıf öğretmenidiğeri Türkçe sınıf öğretmeni olmak üzere 2 sınıf öğretmenine sahip olacak.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji eğitim kadrosu hem kendileri hem de öğrencileri için çok yüksek standartlar belirledi ve sadece anaokulunda değil, tüm okul olarak yeni akademik yıldaönemli işler başarmayı hedefliyor.

K12 bütünlüğünde eğitim verilen TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde, gelecek eğitim-öğretim yılı, öğrencilerinin akademik ve sosyal gelişimini en üst düzeye çıkarmak için çok farklı programları uygulanmaya başlayacak.Lha

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.