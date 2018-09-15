Sıralara bu kez veliler oturdu

Yakın Doğu Okul Öncesi ve Yakın Doğu İlkokulu’nda veli oryantasyon programı yapıldı

Yakın Doğu Okul Öncesi tarafından öğrencilerin, okula başlamadan önce anne ve babaları ile aile büyüklerinin okul öncesi eğitimi hakkında bilgilendirilmesi için oryantasyon programı yapıldı.

Yaş gruplarına göre farklı günlerde düzenlenen ve sınıf öğretmenleri ile branş öğretmenlerinin de katılımıyla gerçekleşen veli bilgilendirme toplantılarında eğitim programı, içerikler, sınıflar ile sosyal aktiviteler hakkında bilgi aktarıldı.

Velilerle birlikte sınıflara giren öğretmenler, tüm yıl boyunca yapacakları çalışmalardan örnekler vererek velilerin merak ettikleri soruları cevapladı, endişe duydukları konular hakkında gerekli bilgileri paylaştı.

Genel toplantı sonrası sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri ile bireysel görüşme yapabilme olanağı bulan veliler, dersler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve değerlendirme yapma fırsatı buldular.

Yakın Doğu İlkokulunda da, 2018-2019 akademik yılı programı ve eğitim süreci hakkında bilgilendirmek, yeni döneme ait yenilikleri paylaşmak ve velilerin kaynaşmasını sağlamak amacıyla veli tanışma ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Akademik kadronun velilerle tanıştırıldığı toplantıda, Yakın Doğu İlkokulu’nun eğitim sürecinin genel hedefleri aktarıldı. Eğitim programında yer alan amaç ve kazanımların nasıl destekleneceği velilerle paylaşılarak uygulanacak programlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra velilere, Anaokuldan itibaren geliştirilen çift yabancı dil eğitimi ve ana dili İngilizce olan öğretmenler eşliğinde yapılandırılan İngilizce eğitiminin, hayata dayalı aktivitelerle yaşayarak öğrenme modeli anlatıldı.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Öğretmenleri tarafından ise öğrencinin birey olarak farklılıklarının anlaşılmasında yardımcı olacak destekleyici rehberlik hizmetini, okul - aile - çocuk üçgenin en sağlıklı şekilde kurulması için gerekenler paylaşıldı.