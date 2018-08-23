"Robotik Kodlama" dersiyle teknolojik bir nesil yetiştirilecek

Yakın Doğu İlkokulu yeni eğitim- öğretim yılında ders olarak okutulmaya başlanacak olan Robotik Kodlama ile öğrenciler, Lego parçalarını kullanarak robotlar inşa edecek ve yazılım kodları yazarak bu kodları robota aktararak akıllı makineler yapmayı ve yönetmeyi öğrenecek

Gelişen dünya eğitim sisteminde yer alan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerine paralel olarak adımlar atan Yakın Doğu İlkokulu, 2018- 2019 eğitim-öğretim yılından itibaren 4. ve 5. sınıfların müfredatına temel ders olarak "Robotik Kodlama" dersini ekledi.

Daha önce etkinlik olarak uygulanan ve yeni eğitim- öğretim yılında ders olarak okutulmaya başlanacak olan Robotik Kodlama ile öğrenciler, Lego parçalarını kullanarak robotlar inşa edecek ve yazılım kodları yazarak bu kodları robota aktararak akıllı makineler yapmayı ve yönetmeyi öğrenecek.

Yakın Doğu İlkokulu’ndan verilen bilgiye göre, Robotik Kodlama dersi haftada bir gün, bir saat olmak üzere bilgisayar öğretmenleri tarafından öğrencilerin yaşlarına uygun olacak şekilde hazırlanmış uygulamalar ve oyunlar kullanılarak uygulanacak. Makine ve kontrol sistemlerini bilgisayar, elektronik ve uzay bilimlerinin tümünü kapsayan ortak bir çalışma alanı olan Robotik Kodlama dersiyle, çocuklara erken yaşta yaratıcılığı ve mühendisliği sevdirmek amaçlanıyor.

Hasan Yükselen “Çocukların Sistematik Düşünme Kabiliyetlerini Artırmayı Hedefliyoruz”

Kodlamanın dijital çağın dili olarak adlandırıldığını, aynı zamanda kodlamanın okuma ve yazma öğrenmek kadar önemli görüldüğüne dikkat çeken Okul Müdürü Hasan Yükselen, okuyan, düşünen ve üreten bir nesil yetiştirmek istediklerini söyledi.

Kodlama ile çocukların sadece teknoloji alanındaki bilgilerini değil, hayatın her alanında gerekli olan transfer edilebilen beceriler de geliştirebileceklerini ifade eden Okul Müdürü Yükselen, Robotik Kodlama eğitiminin öğrencilere yansıtıcılık, yaratıcılık, kural öğrenme ve kurallara uyma, problem çözme ve analitik düşünme, el ve programlama becerileri ile mantık yürütme, uzamsal düşünme becerileri gibi beceriler kazandıracağını belirtti.

Gelecek yıllarda meslek gözetmeksizin hemen her işte kodlama metodolojilerinin kullanılacağını, yapay zekâ, robotik gibi alanlarda son derece hızlı ilerlemeler yaşanacağını ifade eden Yükselen, bütün bunların alt yapısını da kodlamanın oluşturduğunu bu nedenle de yeniçağın gereksinimi olarak yazılım teknolojilerine önem verdiklerini söyledi.