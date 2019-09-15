Okul Öncesi Eğitimde İngilizce Montessori ayrıcalığı

Okul öncesi eğitimde tam zamanlı İngiliz dilinde Montessori eğitimi veren tek butik okul Bambini Montessori Nursery hizmette 4 yılı geride bıraktı.

Çocuk gelişimine uygun en doğal ve gerçekçi araç gereçlerle donatılan Bambini Montessori’yi, İngiltere’deki Montessori Centre International’dan sertifikalı Dincel Şükrettin hem yönetiyor hem de orada eğitim veriyor.

Girne Karaoğlanoğlu’ndaki yeni merkezinde yer alan butik okul Bambini Montessori Nursey’nin her sınıfında MCI’dan sertifikalı eğitmenler 2-6 yaş arası çocuklara tam zamanlı İngilizce Montessori eğitim sunuyor. Okul 5.yılına girerken her sınıfında uluslararası sertifikalı Montessori eğitmen bulunduran tek okul olmanın gururunu yaşıyor.

Okulda Montessori felsefesinin uzun yıllardır çok yaygın olduğu Almanya’dan özel olarak gelen SabrinaLewerenz bu yılda bu alandaki 20 yıllık Montessori eğitim tecrübesini öğrenciler ile paylaşıyor.

Sosyal ve duygusal gelişime de oldukça önem veren okulda, çocukların bağımsızlığı ve özgüvenlerinin oluşması için özveri ile çalışan öğretmenler onları hem hayata hem de ilkokula dünya standartlarında hazırlamak için aileler ile işbirliği yapılıyor.

Hızla gelişen bu modern dünyamızda çocukların doğada geçirdikleri ve oynadıkları zaman gittikçe azalıyor. Bambini, oynayarak öğrenme ve gelişme içeren yaklaşımı ve özel tasarlanmış zengin bir müfredatı ile çocuklara keşfetme ve doğa ile iç içe olma fırsatını sunuyor.

Çocukların doğasına uygun, kişisel gelişimlerini baz alan, her bir öğrenciye ayrı bir birey olarak yaklaşan alternatif bir eğitim sistemini KKTC halkına sunmak amacıyla yola çıktıklarını, anlatan Dincel, Montessori eğitimini, yurt dışından gelen uzmanları ve güçlü bir ekip ile sunmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Öğrenme tutkusunu canlı tutarken Montessori felsefesini özümseyen, eğitmenlerle hizmet verdiklerini söyleyen Dincel, “yaratıcı ve düşündürücü bir öğrenme ortamı oluşturarak 2–6 yaş gurubundaki çocuklarımızın bir yandan bireysel ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan onların potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz ” şeklinde sözlerini tamamladı. Lha