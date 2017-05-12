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Öğrencilere trafik eğitimi verildi

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Öğrencilere trafik eğitimi verildi
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Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin yoğun çalışma temposu etkinliğinde trafik haftası nedeni ile okullarda bilgilendirme yapması ve halka  broşür dağıtması takdir topluyor.

Bu çerçevede dün de Hamitköy bölgesinde bulunan British Culture College Trafik Haftası’nda öğrencilerini bilgilendirmek amacıyla Trafik Polis Müdürlüğü’nün katkılarıyla okulda trafik eğitimi verildi. Anaokul, anasınıf ve ilkokul öğrencilerinin katıldığı eğitimde, çocuklar görerek ve öğrenerek eğitimlerini tamamladılar.

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