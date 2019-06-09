Öğrenciler, bilime yönlendirilecek

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Evren olarak adlandırılan 15-17 yaş grubu öğrencilerine bilimi somut, gözle görülür ve doğrudan deneyimlenebilecek eğitim modülleri uygulayacak

Bünyesine katılan her çocuğun potansiyelini ortaya çıkarmak, yeni ilgi alanları keşfetmesini sağlamak, gelişim ve becerilerine katkıda bulunmayı amaçlayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Evren olarak adlandırılan 15-17 Yaş Grubu öğrencilerine bilimi somut, gözle görülür ve doğrudan deneyimlenebilecek eğitim modülleri uygulayacak.

Çocuk ve gençlerin ilgilerini bilime, bilimsel düşünceye ve sanata çekmek amacıyla hazırlanan atölyelerde gençlerin tam potansiyellerini ortaya koyabilecekleri bir ortam oluşturarak öğrencilerin bilimsel araştırmalara aşinalık kazanmaları sağlanacak.

Çocuklar fen, matematik, mühendislik, teknoloji ve sanat alanlarında eğlenceli atölyelere katılarak problem çözme yeteneğini geliştirirken, teknik becerilerini, ekip çalışması kapasitelerini ve iletişim yeteneklerini de geliştirecekler.

BİLİME YÖNELİK MATEMATİK, FİZİK, SANAT VE DİĞER İLGİLİ KONULAR İNCELENECEK

Gündelik hayatta devamlı karşılaştığımız doğa olaylarının bilimsel temellerini göstererek anlatma ve çocuklara akıl yürütme becerisi kazandırma konusunda uzman eğitimciler tarafından hazırlanan 60 atölyede; yaşam bulguları, yaşamın yapı taşları, DNA analizi ve prensipleri, matematik atölyesi, Minecraft oyun oluşturma atölyesi, anatomi, hayvan izleri, bilgisayar dili, çizgi film tasarlama, gökdelenler, sosyal hayatta yaptıklarımız, para harcama, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji, gastronomi, spor dalları ve sanat atölyeleri ile bilime ve sanata önem veren, hobileri olan, kültürlü, kendine güvenen ve geleceğini belirleyebilen bireyler yetiştirilecek.

KAYITLAR 11 HAZİRAN’DA SONA ERİYOR… EĞİTİMLER 18 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK

18 Haziran- 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında eğitim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’ne kayıtlar devam ediyor. Kayıtlar, 11 Haziran 2019 tarihine kadar, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi giriş katında yer alacak kayıt standı ve ozaygunselcocukuniversitesi.orgadresinde yer alan ön kayıt formu aracılığı ile de gerçekleştirilebiliyor. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ile ilgili kayıt ve detaylı bilgilere web adresi yanı sıra +90 548 833 13 38 nolu telefondan da ulaşılabiliyor.