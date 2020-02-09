Münhale başvuran öğretmenler işten atıldı

Levent Schools, Eğitim Bakanlığı’nın açtığı münhale başvurdukları gerekçesiyle bir grup öğretmenin işine son verdi

Levent Schools Ltd., Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı münhale başvurdukları gerekçesiyle bir grup öğretmenin işine son verdi.

Fesih ihbarnamesinde, Levent Schools Ltd’ye bağlı okullarda göreve başlayacak olan öğretmenlere imzalatılan iş sözleşmesinde, öğretmenlerin kamu ve/veya özel sektörde başka bir işe başvurmaları durumunda, bunun patron tarafından haklı fesih sebebi olarak sayılabileceği görülüyor.

www.ankaradegillefkosa’nın haberine göre bu durumun bir insan hakkı ihlali ve Anayasa’ya aykırı olmasının yanı sıra esas nokta sermayenin KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na ait bir münhale kimlerin başvurup, sınava kimlerin girdiğine dair bilgiyi nasıl edinmiş olduğu.

Sınava katılan adayların bilgilerinin Bakanlık mı yoksa Kamu Hizmeti tarafından mı sızdırıldığı meçhul.

Gizliliğe gölge düşmemesi adına sınav sonuçları aday numarası ile açıklanırken sermayenin bu bilgiler ulaşması “Sermayenin devlet kurumlarında köstebekleri mi var?” sorusunu akıllara getiriyor.

Çalışanların daha iyi çalışma koşullarına sahip olmak nedeniyle başka münhallere başvurmalarının önünün kesilmeye çalışılıp, başvurunca da işlerinden edilmesi konusunda ise eğitim sendikalarının adım atmayacağı merak konusu.