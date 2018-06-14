Miniklerin karne sevinci

İlkokullarda dün karne heyecanı yaşandı; 20 bin çocuk karne alarak yaz tatiline başladıci

İlköğretim Dairesi’ne bağlı ilkokullarda öğrenim gören 20 bin civarında öğrenci dün karne alarak yaz tatiline girdi.

3 bin 943 öğrenci ise ilköğretim eğitimini tamamlayarak “ilkokul tamamlama” belgesi almaya hak kazandı.

İlköğretim kayıtları 8-11-12 Haziran tarihlerinde yapılırken, 10-11-12 Eylül tarihleri arasında da kayıt kabul edilecek.

Orta öğretimde, 24 bine yakın öğrenci karnelerini geçtiğimiz hafta alarak yaz tatiline başlamıştı. Ortaokullar 3 bin 663, liseler 2 bin 905, meslek liseleri ise 731 mezun verdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ilk, orta ve mesleki teknik öğretim dairelerine bağlı okullarda eğitim gören ve karne alarak yaz tatiline giren toplam öğrenci sayısı ise 50 bin 813.

Kamu ve özelde görev yapan 5 bin 298 öğretmen de 2017-2018 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla tatile girdi.

İlk ve genel orta eğitimde 2018-2019 Öğretim Yılı 17 Eylül’de başlayacak.