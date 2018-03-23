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Miniklerin doğa keyfi

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Haspolat İlkokulu, öğrencilerine yönelik dağ yürüyüşü gerçekleştirdi. Alevkayası’nda yapılan yürüyüşte Kıbrıs’a özgü bitkilerle ilgili bilgiler verildi, neşeli saatler geçirildi

Miniklerin doğa keyfi
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Haspolat İlkokulu, Dağcılık Spor Derneği ile işbirliği içerisinde Alevkayası Bölgesi’nde dağ yürüyüşü gerçekleştirerek doğayı tanıma fırsatı buldular.

Haspolat İlkokulu 5A ve 5B öğrencileri, öğretmenleri Leyla Şahin, Mustafa Öksüz, Soydan Sakallı ile birlikte Dağcılık Spor Derneği rehberleri Ali ve Raif beyler eşliğinde, 6,5 kilometrelik parkurda yürüyüşlerini gerçekleştirdiler.

Kıbrıs’a özgü bitkiler ile bilgilerin verildiği, gözlemlerin yapıldığı yürüyüşte, Sourp Magar Ermeni Kilisesi de ziyaret edildi. Kilise ile bilgiler de öğrencilere aktarıldı.

Yürüyüş sonrasında ise Alevkayası piknik alanında öğrenciler piknik yaparak, günün yorgunluğunu üzerlerinden atıp, eğlenme şansı yakaladılar.

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