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Minikler, su kullanımına dikkat çekti

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Levent Primary School öğrencileri, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle pankartlarla su kullanımı konusunda farkındalık yaratmaya çalıştı

Minikler, su kullanımına dikkat çekti
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22 Mart Dünya Su Günü nedeni ile ülkemizde başta okullar olmak üzere çeşitli alanlarda su konusunda farkındalık için etkinlikler düzenlendi.

Bu etkinlikleri yapan okullarımızdan biri de Levent Primary School’du.

Dün sabahleyin okul içinde ve okul önünde ana okul ve ilkokul öğrencilerinin gerçekleştirdiği etkinliklerle su konusunda duyarlılık ve farkındalık yaratılmaya çalışıldı.

Levent Primary School öğrencilerinin aileleriyle birlikte su konusunda hazırlamış oldukları pankart ve dövizlerini sergiledikleri etkinlikle çocukların farkındalık kazanmaları sağlandı.

Yapılan etkinlikle ilgili kısa bir bilgi veren Levent Primary School Müdürü Ertan Aligüllü, dünyamızda her geçen gün susuzluğun artmış olduğunu üzülerek gözlemlediklerini belirterek, bu olumsuzluğu önlemenin şüphesiz önemli olduğunu vurguladı. Bu bağlamda her yıl dünyada 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri yapılarak su kullanımına ve su tasarrufuna dikkat çekildiğini  söyleyen Aligüllü, Levent Primary School olarak da bu bağlamda etkinlik yaparak küçük yaştan çocuklara su konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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