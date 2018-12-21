Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu 'Tabtab' oyununu İskele'ye taşıdı

27 binden fazla çocuğu tiyatro ile buluşturan LimasolSosyal Sorumluluk Kurumu bu yıl Arabahmet, Çağlayan Cumhuriyet ve Gelibolu ilkokulu öğrencilerini Tabtab’ın beklenmedik serüveni ile buluşturduktan sonra oyunu İskeleye taşıdı

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın bir yan kuruluşu olan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu (LSSK) çocukların iletişim becerilerini ve öz güvenlerini geliştirmek için birçok sanatçı ile farklı yaratıcı okuma çalışmaları yürütüyor.

LSSK 5 yıldır Çocuk Tiyatrosuna Destek Veriyor

Bu çalışmaların yanında çocuk tiyatrosuna da destek veren LSSK 5 yılda 4 farklı çocuk oyununa destek verdi ve 27 binden fazla çocuğu tiyatro ile buluşturdu.

“İki Bavul Dolusu” “Canını en çok ne Yakar? ” ve “Soytarılar Okulu” adlıoyunlardan sonra bu yıl da So Kolektif tiyatro ekibinin hazırladığı “Tabtab’ın Beklenmedik Serüveni” isimli oyuna destek verdi.

Yeni Oyun Çocuklarla Buluşmaya Devam Ediyor

27 binden fazla çocuğu tiyatro ile buluşturan LimasolSosyal Sorumluluk Kurumu bu yıl Arabahmet, Çağlayan Cumhuriyet ve Gelibolu ilkokulu öğrencilerini Tabtab’ın beklenmedik serüveni ile buluşturduktan sonra oyunu İskeleye taşıdı.

Şht.İlkerKarter ilkokulu öğrencileri için özel bir gösterim düzenleyen Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu 500’den fazla çocuğu tiyatro ile buluşturdu. Çocukların, ve öğretmenlerin yanıbda oyunu izlemeye Limasol Bankası İskele ŞubeMüdürü Esra Pehlivanoğulları ve LSSKYönetim Kurulu üyelerinden İpek Halim ile Akıle Tatarlar da katıldı.

Çocuklar tarafından büyük bir ilgi ile izlenen oyun doğa, internet ve bilgi arasındaki ilişkileri anlatıyor.45 dakikalıkmüzikli çocuk oyunuolan Tabtab’ınBeklenmedik Serüveninde Kurtuluş Altaylı, Pınar İnandım ve Fuat Zorali rol alıyorlar.

Bir yıl boyunca farklı ilkokullarda sahne almaya devam eden oyunun yazarı ve yönetmeni Erdoğan KavazLimasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’na desteklerinden dolayı teşekkür etti.Lha