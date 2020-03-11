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Kitap Ayracı Yarışması sonuçları açıklandı

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Kitap Ayracı Yarışması sonuçları açıklandı

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın (KTEV) düzenlediği “Kitap Ayracı Yarışması”nın sonuçları açıklandı.

3 kategoride yapılan yarışmanın birinci kategorisinde Serin Nisa Tombul (Levent Kindergarten), ikinci kategorisinde Azra Beyaz (Levent İlkokulu) ve üçüncü kategorisinde Konce Davulcular (Şht. Osman Ahmet İlkokulu) birinci geldi.    

Cypri - Cola / Evsu  Ltd. sponsorluğunda yaklaşık 18 yıldır yapılan yarışmanın ödül töreni 18 Mart Çarşamba günü AKM’de gerçekleşecek.

  1. KATEGORİ

İsim – Soyisim

Okul İsmi

Derecesi

Serin Nisa Tombul

Levent Kindergarten

Mehmet Göksu

Şht. Ertuğrul İlkokulu

2.

Merve Akay

Fazıl Plümer Anaokulu - Lefkoşa

3. 

MANSİYONLAR

Erdal Toptaş

TED KKK

Mansiyon

Asil Uludağ

Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu

Mansiyon

Rabia Elif Yılmaz

Şht. Ertuğrul İlkokulu

Mansiyon

Zalihe Eren

Karşıyaka Merkez İlkokulu

Mansiyon

Sevgi Özberenk

Barış İlkokulu

Mansiyon

  1. KATEGORİ

İsim – Soyisim

Okul İsmi

Derecesi

Azra Beyaz

Levent İlkokulu

Nisa Su Bayrak

Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu

Nagehan Sarp

9 Eylül İlkokulu

MANSİYONLAR

Asiya Rasheed

Gelibolu İlkokulu

Mansiyon

Masal Ertoprak

Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu

Mansiyon

Arzu Hallyyeva

Şht. Doğan Ahmet İlkokulu

Mansiyon

Sait Türk

Lapta İlkokulu

Mansiyon

Arin Ekinci

Lapta İlkokulu

Mansiyon

  1. KATEGORİ

İsim – Soyisim

Okul İsmi

Derecesi

Konce Davulcular

Şht. Osman Ahmet İlkokulu

1.

Sahra Şehsuvaroğlu

9 Eylül İlkokulu

2.

Nazra Öztüren

Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu

3.

MANSİYONLAR

Aerken Yılıya

Gelibolu İlkokulu

Mansiyon

Rüya Kutlu

Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu

Mansiyon

Dilay Karataşlı

Levent Primary Schools

Mansiyon

Doruk Gönenç

9 Eylül İlkokulu

Mansiyon

Duru Liman

Doğa International Schools

Mansiyon
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