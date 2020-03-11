Kitap Ayracı Yarışması sonuçları açıklandı

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın (KTEV) düzenlediği “Kitap Ayracı Yarışması”nın sonuçları açıklandı.
3 kategoride yapılan yarışmanın birinci kategorisinde Serin Nisa Tombul (Levent Kindergarten), ikinci kategorisinde Azra Beyaz (Levent İlkokulu) ve üçüncü kategorisinde Konce Davulcular (Şht. Osman Ahmet İlkokulu) birinci geldi.
Cypri - Cola / Evsu Ltd. sponsorluğunda yaklaşık 18 yıldır yapılan yarışmanın ödül töreni 18 Mart Çarşamba günü AKM’de gerçekleşecek.
- KATEGORİ
|
İsim – Soyisim
|
Okul İsmi
|
Derecesi
|
Serin Nisa Tombul
|
Levent Kindergarten
|
|
Mehmet Göksu
|
Şht. Ertuğrul İlkokulu
|
2.
|
Merve Akay
|
Fazıl Plümer Anaokulu - Lefkoşa
|
3.
|
MANSİYONLAR
|
Erdal Toptaş
|
TED KKK
|
Mansiyon
|
Asil Uludağ
|
Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu
|
Mansiyon
|
Rabia Elif Yılmaz
|
Şht. Ertuğrul İlkokulu
|
Mansiyon
|
Zalihe Eren
|
Karşıyaka Merkez İlkokulu
|
Mansiyon
|
Sevgi Özberenk
|
Barış İlkokulu
|
Mansiyon
- KATEGORİ
|
İsim – Soyisim
|
Okul İsmi
|
Derecesi
|
Azra Beyaz
|
Levent İlkokulu
|
|
Nisa Su Bayrak
|
Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu
|
|
Nagehan Sarp
|
9 Eylül İlkokulu
|
|
MANSİYONLAR
|
Asiya Rasheed
|
Gelibolu İlkokulu
|
Mansiyon
|
Masal Ertoprak
|
Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu
|
Mansiyon
|
Arzu Hallyyeva
|
Şht. Doğan Ahmet İlkokulu
|
Mansiyon
|
Sait Türk
|
Lapta İlkokulu
|
Mansiyon
|
Arin Ekinci
|
Lapta İlkokulu
|
Mansiyon
- KATEGORİ
|
İsim – Soyisim
|
Okul İsmi
|
Derecesi
|
Konce Davulcular
|
Şht. Osman Ahmet İlkokulu
|
1.
|
Sahra Şehsuvaroğlu
|
9 Eylül İlkokulu
|
2.
|
Nazra Öztüren
|
Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu
|
3.
|
MANSİYONLAR
|
Aerken Yılıya
|
Gelibolu İlkokulu
|
Mansiyon
|
Rüya Kutlu
|
Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu
|
Mansiyon
|
Dilay Karataşlı
|
Levent Primary Schools
|
Mansiyon
|
Doruk Gönenç
|
9 Eylül İlkokulu
|
Mansiyon
|
Duru Liman
|
Doğa International Schools
|
Mansiyon