 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
97 0
Beş köyü dolu vurdu
Beş köyü dolu vurdu
162 0
 
Lefkoşa'da hortum zarara yol açtı
Lefkoşa'da hortum zarara yol açtı
210 0
İzlem ile Erkin’den mutlu başlangıç
İzlem ile Erkin’den mutlu başlangıç
49 0
“Tangül gibi çocuklara yardım elimizi uzatacağız”
“Tangül gibi çocuklara yardım elimizi uzatacağız”
26 0
Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı
Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı
157 0
Şampiyon Hamitköy Masterleri
Şampiyon Hamitköy Masterleri
63 0
banner82

İlkokullarda karne heyecanı

banner27

İlköğretimde eğitim gören 27 bin 448 öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

banner315
İlkokullarda karne heyecanı
banner267

 

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda, bugün karne ve ilkokul tamamlama belgeleri verildi.
İlköğretim Dairesi’ne bağlı (Özel Eğitim Merkezi, Okul Öncesi Eğitim Merkezi ve İlkokul) 116  devlet okulunda öğrenim gören 20 bin 123 öğrenci ile 13 özel okulda öğrenim gören 7 bin 325 okul öncesi ve ilkokul öğrencisi olmak üzere toplam 27 bin 448 öğrenci bugün karne aldı

.
Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda karneler 10 Haziran’da verilmişti.

2019-2020 Öğretim Yılı 16 Eylül Pazartesi başlayacak. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.