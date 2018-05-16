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“İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması” galibi Yedidalga İlkokulu

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“İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması” galibi Yedidalga İlkokulu
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 Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Trafik Dairesi Müdürlüğü ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği işbirliğiyle düzenlenen “İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması” sonuçlandı.
Yarışmada Yedidalga İlkokulu birinci geldi. Serdarlı İlkokulu’nun ikinciliği aldığı yarışmada, Necati Taşkın İlkokulu üçüncü, Şht. Menteş Zorba İlkokulu dördüncü, Tepebaşı İlkokulu beşinci oldu.

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