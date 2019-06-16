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İlköğretimde yaz tatili yarın başlıyor

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İlköğretimde yaz tatili yarın başlıyor
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İlköğretimde eğitim gören 27 bin 448 öğrenci yarın karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda, yarın karne ve ilkokul tamamlama belgeleri verilecek.
İlköğretim Dairesi’ne bağlı (Özel Eğitim Merkezi, Okul Öncesi Eğitim Merkezi ve İlkokul) 116  devlet okulunda öğrenim gören 20 bin 123 öğrenci ile 13 özel okulda öğrenim gören 7 bin 325 okul öncesi ve ilkokul öğrencisi olmak üzere toplam 27 bin 448 öğrenci yarın karne alacak.
Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda karneler 10 Haziran’da verilmişti.
2019-2020 Öğretim Yılı 16 Eylül Pazartesi başlayacak. 

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