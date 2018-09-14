Heyecan ve mutluluk bir aradaydı

Üç aylık tatil bitti, Yakın Doğu İlkokulu’nda ilk ders zili çaldı, ilk kez okula gelen öğrenciler ve velileri büyük heyecan yaşadı

Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri, 3 aylık yaz tatilinin ardından 2018-2019 eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadı.

Yakın Doğu İlkokulu’nda ilk zilin çalınmasıyla birlikte toplanan öğrenciler saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı’nı okudu. Okulun ilk gününde öğrencilere hitap eden Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Hasan Yükselen, yeni eğitim-öğretim yılıyla beraber bir çok yeni öğrencinin Yakın Doğu ailesine katıldığını dile getirdi. Yükselen, öğrencilere yeni bilgiler, yeni dostluklar, güzel günler ve aydınlık fikirlere kavuşması temennisinde bulundu. Yakın Doğu İlkokulu’nun en büyük farklılığının ana dilin yanında 2 yabancı dili öğrencilerin ana dili gibi konuşmalarını sağlamaları olduğunu söz eden Yükselen, karar verme yeteneği olan düşünen insan yetiştirmek istediklerini belirtti.

Yükselen şöyle dedi:

“Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini, akademik ve sosyal becerilerini iyi analiz ederek, onların geleceklerine yön verecek en uygun mesleğin seçimine bir alt zemin oluşturmak gereğinin bilincinde olarak eğitimlerimizi şekillendireceğiz. Ülkemizi emanet edeceğimiz bu pırıl pırıl çocukların daha iyi donanıma sahip olması için elimizden gelenin fazlasını yapma gayreti içerisinde olacağız. Daha çağdaş bir eğitim için çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl özellikle dördüncü ve beşinci sınıfların programına alınan “Robotik Kodlama” dersi veliler ile kamuoyu tarafından büyük bir ilgi ve takdir topladı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının okulumuz ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum”

Yakın Doğu İlkokulu'nda başlayan eğitimlerde ilk kez okula gelen öğrenciler ve velileri büyük heyecan yaşarken ilk derse başlayan öğrencilerin heyecanı gözlerinden okundu.