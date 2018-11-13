Duygu dolu tören

Yakın Doğu İlkokulu ile okul öncesi öğrencileri, Ulu Önder Atatürk’ü büyük özlem ve saygıyla andı

Yakın Doğu İlkokulu ile Yakın Doğu Okul Öncesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 80. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle andı.

Yakın Doğu İlkokulu’nda düzenlenen ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, 5H sınıfı öğrencilerinden Tuana Taşköprü, Atatürk’ün hayatının bizler için önemini anlattığı günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Konuşma sonrası şiirler okundu, Atatürk’ün anıları paylaşıldı. Anma töreninde okul korosu tarafından “Nasıl Söylerim Öldüğünü” adlı parçası seslendirildi. Öğrenci ile öğretmenlerin duygu dolu anlar yaşadığı anma programı sonunda, Atatürk’e hitaben okul korosu tarafından “Kimseyi Tanımadım Ben Senden Daha Güzel” parçası seslendirildi.

Yakın Doğu Okul Öncesi minikleri de Ata’yı minnetle andı. Minik öğrenciler, Ulu Önder Atatürk’ün büstüne sevgi-saygı ifadesi olan çiçekler koydu.