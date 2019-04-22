Çocuklar Yeni Boğaziçi Çocuk Şenliği'nde coştu

Yeniboğaziçi Belediyesi 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısı ile bölgedeki tüm çocuklara yönelik şenlik gerçekleştirdi

Yeniboğaziçi Belediyesi 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısı ile bölgedeki tüm çocuklara yönelik şenlik gerçekleştirdi. Bölgede ilk kez gerçekleşen şenliğe yaklaşık 620 çocuk, okul müdürleri, öğretmenleri ve temsilcileri katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeniboğaziçi’ne bağlı; Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Alaniçi, Akova ve Yıldırım İlkokulları’nın katılımıyla gerçekleştirilen şenlikte çocuklara belediye tarafından ikramda bulunuldu. Şenlikte, çocuk etkinlikleri, eğlenceler, palyaço, dans gösterileri sergilendi; ayrıca kurulan oyun istasyonları ve şişme oyuncak parkurlarında çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Haftasonu gerçekleşen çocuk belediye başkanı ve meclis üyeleri seçimi sonucunda çocuk meclisine seçilen çocuklara ve çocuk belediye başkanına temsili mazbata töreni düzenlenerek mazbataları sunuldu.

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, savaşların olmadığı ve çocukların sadece eğlendiği günler olması dileğinde bulunarak, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.