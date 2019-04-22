banner255
32 0
Bu aracın sahibi trafik kurallarını bilmiyor mu?
Bu aracın sahibi trafik kurallarını bilmiyor mu?
94 0
 
Eşi güzellik yarışmasına katılan Rus rahip, sürgüne gönderildi
Eşi güzellik yarışmasına katılan Rus rahip, sürgüne gönderildi
66 0
Yunusların umutları azalıyor
Yunusların umutları azalıyor
78 0
Metehan'daki şehir parkı Saray'da masaya yatırıldı
Metehan'daki şehir parkı Saray'da masaya yatırıldı
51 0
Lefkoşa surlarında büyük tehlike
Lefkoşa surlarında büyük tehlike
24 0
Başkent gecelerinin hakimi Kartal
Başkent gecelerinin hakimi Kartal
112 0
banner82

Çocuklar Yeni Boğaziçi Çocuk Şenliği'nde coştu

banner27

Yeniboğaziçi Belediyesi 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısı ile bölgedeki tüm çocuklara yönelik şenlik gerçekleştirdi

banner262
Çocuklar Yeni Boğaziçi Çocuk Şenliği'nde coştu
banner267

Yeniboğaziçi Belediyesi 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısı ile bölgedeki tüm çocuklara yönelik şenlik gerçekleştirdi. Bölgede ilk kez gerçekleşen şenliğe yaklaşık 620 çocuk, okul müdürleri, öğretmenleri ve temsilcileri katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeniboğaziçi’ne bağlı; Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Alaniçi, Akova ve Yıldırım İlkokulları’nın katılımıyla gerçekleştirilen şenlikte çocuklara belediye tarafından ikramda bulunuldu. Şenlikte, çocuk etkinlikleri, eğlenceler, palyaço, dans gösterileri sergilendi; ayrıca kurulan oyun istasyonları ve şişme oyuncak parkurlarında çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Haftasonu gerçekleşen çocuk belediye başkanı ve meclis üyeleri seçimi sonucunda çocuk meclisine seçilen çocuklara ve çocuk belediye başkanına temsili mazbata töreni düzenlenerek mazbataları sunuldu.

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, savaşların olmadığı ve çocukların sadece eğlendiği günler olması dileğinde bulunarak, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.