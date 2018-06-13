Zehir saçan hayvanlar

Yılanlardan örümceklere, Londra Doğal Tarih Müzesi'nin yeni Venom Sergisi, doğadaki zehirli hayvanların öldürme ve iyileştirme gücünü gözler önüne seriyor.

Ay denizanası

İngiliz denizlerinde yaygın olan ay denizanası, avını yakalamak için zehrini kullanıyor.

Çiçek kestanesi (Toxopneustes pileolus)

Çiçek kestanesi zehirini dikenlerinden değil, pedicellaria olarak adlandırılan tırnağa benzeyen kavrama yapıları ile gönderiyor.

Tavuskuşu örümcekleri

Bu örümcekler Maratus ailesine (Salticidae ailesi) aittir. Adları, renkli ve gökkuşağına benzer desenli karınlarından gelir. Ayrıca bu tür, erkeklerin dişilerine yaptığı kur danslarıyla da biliniyor.

Physalia physalis

Physalia physalis deniz anası, balıkları ve diğer küçük canlıları felç etmek ve öldürmek için zehirini kullanıyor.

Sydney Örümceği (Atrax robustus)

Bu örümceğin zehirli peptidi, felcin neden olduğu hasarı önleme potansiyeli açısından araştırılıyor.

Physalia physalis

Dünyanın en tehlikeli denizanası türlerinden biri olan Physalia physalis..

Maricopa biçerdöver karıncaları (Pogonomyrmex maricopa)

ABD ve Meksika'da bulunan Maricopa biçerdöver karıncaları en zehirli böceklerden biridir ve bazılarının zehri birçok yılan zehirinden daha öldürücüdür. Zehirlerinin etkileri 12 saat sürebilir ve Schmidt ölçeğinde ağrı derecesi üç olur.



Drakula böceği

Drakula böceği, Doğal Tarih Müzesi'nde gönüllü bilim adamları tarafından keşfedilen ve adlandırılan bir yaprak böceği. İsmi Drakula'dan gelse de sadece yapraktan besleniyor bu böcek.

Kadife karınca (Dasymutilla gloriosa)

Bu hayvanlar aslında yaban arısı türündedir ancak dişiler büyük, kıllı karıncalara benzediği için karınca adını almıştır. Verdiği büyük acıları onları meşhur etmiştir.

Gabon engereği (Bitis gabonica)

Bu Afrika yılanı, tüm yılanların en zehirlisidir. Birkaç yılanın toplam zehiri Gabon engereğinin tek bir ısırığına bedeldir. İnsanlarda zehir, ağrı, kanama, nekroza neden olur ve kalbin normal işleyişini bozar.

Kırmızı bacaklı Meksika tarantulası (Brachypelma smithi)

Bu büyük, koyu renkli örümceklerin derisi kırmızı ve turuncu renktedir. Genellikle uysaldırlar ancak tehdit edildiğinde tahrişe neden olabilecek tüylerini saçabilir. Isırıkları zehirli fakat insanlar için ölümcül değildir, arı sokmasına eş değer bir ağrıya neden olur.

Akrep

Sarı akrep (death stalker) gibi bazı türler, insanlara ölümcül derecede zararlı olsa da akreplerin büyük çoğunluğu zararlı değildir.

Sarı bantlı dart kurbağa (Dendrobates leucomelas)

Diğer zehirli dart kurbağalarına benzer şekilde, bu kurbağalar savunmada kullandığı alkaloid toksinleri, tükettiği besinlerden alır. Sonuç olarak, kurbağa zararsız bir diyetle beslenirse, detoks ile zehirlerini kaybedeceklerdir.

Mısır kobrası (Naja haje haje),

Zehri ile felç eden Mısır kobrası, zehrini avını yakalarken ve kendini savunurken kullanıyor. Zehiri, esasen nörotoksinler ve sitotoksinler içeriyor ve son derece tehlikelidir. Mısır kobrası üç saat içinde veya daha kısa sürede büyük bir memeliyi öldürebilir. Bununla birlikte, Mısırlı mongoose ve bal porsuğu gibi bazı hayvanlar zehirlerinin felç edici etkilerine karşı direnç geliştirdiler ve bu sayede kobraları öldürüp yiyebiliyorlar.