Yıldırımın İnsan Bedeninde Bıraktığı İlginç Etki: Lichtenberg Desenleri

Yaz aylarında meydana gelen fırtınalar genellikle gök gürültüsünü, şimşek ve yıldırımları peşi sıra getiriyor. Her yıl yıldırım çarpması sonucu, az sayıda da olsa, ölenler oluyor.

Bir yıl içerisinde yıldırım çarpması ihtimali 300 binde 1’dir. Yıldırım çarpan kişilerin yüzde doksanı hayatta kalsa da, yıldırımda yüklü olan elektrik deşarjı bazılarının vücudunda Lichtenberg deseninde dövme benzeri izler bırakabiliyor. Yıldırım ağacı ya da yıldırım çiçeği diye bilinen bu girift, eğrelti otu benzeri çizgiler, kılcal damarların çatlamasıyla oluşuyor. 1. Lichtenberg figürleri, vücudun yüzeyine doğru hareket eden yıldırımın sonuçlarıdır 2. Winston Kemp adında bir adama 2011 yılında yıldırım çarptı, ilginç olan ise adamın bir elektrikçi olmasıydı 3. Yalnızca kabaklarını kurtarmak için dışarı çıkmıştı ve hemen eve dönecekti 4. Komşusunun arka bahçesine çarptığını görmüş ama kendisinde herhangi bir şey hissetmemişti 5. Bir şeylerin ters gittiğini hissetti ve eve döndü 6. Kolunun ağrıdığını hissetmeye başladı 7. Zaman geçtikçe kolundaki ağrı daha fazla rahatsız etmeye başladı 8. Ertesi gün acısının artmasıyla beraber kolunda desenlerin oluşmaya başladığını fark etti ve sonradan bunun Lichtenber desenleri olduğunu öğrendi 9. Yıldırım Amerikaya yılda 25 bin kez çarpıyor 10. Yıldırım Lichtenber desenlerinden yalnızca insanlar üzerinde değil çim sahalarında da oluşturabiliyor 11. 12.