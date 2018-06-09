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Yas tutmanın en acı verici geleneği

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Endonezya‘daki Dani Kabilesi‘nde dünyanın en ilginç yas geleneği görülüyor. Kabile üyeleri cenazeye katıldıklarında parmaklarından birinin üst yarısını kesiyor; külleri ve kili yüzlerine sürüyorlar. İşte o hayret ettiren gelenek...

Yas tutmanın en acı verici geleneği
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 Dani Kabilesi, sadece uçakla ulaşımın sağlandığı Wamen isimli bir kasabada (Cyclops Dağları ortasında bir yer), Papua Eyaleti‘nin son derece uzak bölgesinde bulunuyor. Dani Kabilesi, 1938 yılında Amerikalı misyoner Richard Archbold tarafından keşfedilen dünyanın en izole ve değişime uğramamış ilkel kabilelerinden biri olarak biliniyor.

Ormanın derinliklerinde yaşayan Dani Kabilesi, kıyafetleri, gelenekleri ve yaşam tarzlarıyla dış dünyadan kopuk bir hayat sürdürüyorlar.

Dani Kabilesi üyeleri sevdikleri birini kaybedince dünyanın en ilginç yasını tutuyor. Bu ilginç yas ise parmaklarını kesmeleri. Ölen eşleri için tutukları yas ve acının bir belirtisi olarak parmaklarını kesiyorlar.

Bu ilginç gelenek o kadar yaygınlaşmış ki insanların parmak sayılarına bakarak hangisinin dul hangisinin evli olduğunu anlayabiliyorsunuz. Kesim öncesi, 30 dakika boyunca parmağın üst yarısının etrafını sıkıca iple bağlıyorlar. Parmağını kesen kişiler genelde yakın aile üyesinden biri oluyor. Kanamayı önlemek ve yeni parmak ucunu oluşturmak amacıyla açık yara dağlanıyor.

Parmak kesmenin sevilen bir kişiyi kaybettikten sonra acı çekmenin sembolü olduğu söyleniyor. Ancak parmak kesme uygulaması, gittikçe çağ dışı oldu ve birkaç yıl önce resmi olarak yasaklandı. Bu nedenle genellikle sadece yaşlı insanlarda bu tarz parmaklara rastlanıyor.

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