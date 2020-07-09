Yarasalar hakkında daha önce hiç duymadığınız bilgiler

Koronavirüsün yayılmaya başlamasıyla birçok uzman kaynağının yarasa olabileceğini işaret etmişti. 54 milyon yıldır dünyadaki yaşamlarını sürdüren yarasalar, dünyadaki memeli türlerinin dörtte birini oluşturur.

Koronavirüs salgınıyla adını daha fazla duymaya başladığımız yarasalar hakkında şimdiye kadar duymadığımız 24 bilgi...

Yarasalar kuduz, hanta, sars gibi birçok zoonoz etkenin konakçısı. Dünyadaki tüm canlı formları virüs barındırır; yarasalar da istisna değildir. Ancak yarasaları virüslerle ilişkilendirilmesinde orantısal ön plana çıkaran bazı nedenler var. Yarasaların büyük koloniler halinde yaşamaları, tüneme davranışları ve barındıkları ortamların koşulları hastalık etkenlerinin yayılmasını da kolaylaştırır. Uçabiliyor olmaları da en büyük etkenlerden biri! Birçok paleontolog ve bilim adamına göre, yarasalar insanlığın varoluşundan önce dahi yaşamlarını sürdürüyorlardı.

Yarasalar insanlar arasında iyi bir üne sahip olmamasına rağmen aslında gerçekten harika yaratıklardır. İşte onları bu kadar harika kılan 24 bilgi…

1. Çoğumuz hayvanların, özellikle memelilerin sadece 10-15 yıla kadar yaşadığını varsayıyoruz. Bununla birlikte, bazı türler vahşi doğada 30 yıla kadar yaşayabilir.

2. Yarasaların yaklaşık olarak %70 ‘i böcek ile beslenirler. Ortalama bir yarasa saatte 600 adet böcekten daha fazlasın yer, bu da bir insanın bir gecede yaklaşık 20 pizza yemesine benzer.

3. Fare kulaklı yarasalar, normal yaşamlarında dakikada 880 kalp atışına sahipken, kalpleri kış uykusu sırasında 18 defa atar.

4. Animal Planet’in anketine göre vampir yarasalar dünyada en çok korkulan 3. hayvandır. İlk sırada ise kurtlar ve goriller varken ikinci sırada piranalar yer almaktadır.

5. Bilim insanları, vampir yarasaların tükürüğünü içinde bulunan kanın pıhtılaşmasını önleyen maddeleri kullanarak inme geçiren hastaları ve kalp hastalarını tedavi ediliyorlar.

6. Dünyada en büyük yarasa kolonisine sahip Teksas’taki Bracken Yarsa Mağarası’nda 20 milyondan fazla yarasa yaşamaktadır. Bu da dünyadaki en kalabalık şehirlerden biri olan New york’un nüfusunun 2 katıdır.

7. Dünyanın en büyük yarasa türü, büyük uçan tilki meyve ile beslenir. Kanat genişliği 150-180 cm aralığındadır.

8. Vampir yarasalar her gün kendi ağırlıkları kadar kan içmeleri gerekmektedir. Bu miktarı Dracula’nın sadece hayatta kalabilmek için bir masa dolusu misafirin kanını içmek olarak kıyaslamaktadırlar.

9. İnanılanın aksine vampir yarasalar gerçekten kan emmezler. Kanı dilleriyle vücuduna alıp, sadece kırmızı kan hücrelerini kullanıp geri kalanı idrar yoluyla dışarı atarlar.

10. Vampir yarsalar, sadece kanla beslenerek yaşayan tek memeli türüdür. Kendilerine verirken bu isim bu özelliklerden kaynaklanmaktadır.

11. Yarasalar, Antarktika dışındaki her kıtada yaşarlar.

12. Dracula hikayesi Doğu Avrupa kökenli olmasına rağmen, vampir yarasaları sadece Orta ve Güney Amerika’da bulunur.

13. Dünyada en yavaş üreyen memeli olan yarasalar, aynı boyuttaki diğer hayvanlara göre daha uzun gebelik süresine sahiptir.

14. Görme kabiliyetlerine ek olarak yarasalar 20 Hz- 120000 Hz frekans aralığındaki sesleri duyabiliyorlar. İnsanlar yalnızca 20 Hz- 20000 Hz, köpekler ise 40 Hz-60000 Hz frekans seslerini duyabilmektedirler.

15. Yarasalar uçabilen tek memeli türüdür. Yarasalar ve uçan sincaplar arasındaki fark, yarasalar nasıl uçtuklarını aktif olarak kontrol edebilirken, uçan sincaplar yalnızca kayabilmektedir.

16. Milattan önce 600’de Yunan masalcı Ezop, bir yarasanın iş kurmak için borç aldığı bir fabl yazmış. yarasanın işi batmış, bu yüzden gün içinde borç aldıklarından saklanmak zorunda kalmış. Ezop’a göre yarasaların geceleri dışarıda bulunuyor olmalarının sebebi budur.

17. Yarasa kanatları, ince deri tabakası ile kaplı parmak kemiklerinden oluşuyor. kanadın zarı, vücut yüzeyinin yüzde 95’ini oluşturuyor. Bir yarasanın kanat zarı vücut sıcaklığını, kan basıncını, su dengesini ve az değişimini düzenlemesine yardımcı olur.

18. Bilinenin aksine yarasalar kör değildir. Çoğu yarasa oldukça iyi görmektedir, hatta bazı türleri ise ultraviyole ışığı bile sezebiliyorlar.

19. Çin ve Japon inanışlarına göre, yarasalar mutluluğun sembolü olarak görülüyor. Çincede yarasa ve şans kelimeleri “fu” kelimesi ile ifade ediliyor.

20. Bilim insanları yarasaların ilk olarak 65-100 milyon yıl önce dinozorlarla aynı zamanda ortaya çıktığına inanırlar. Bilinen ilk üyük yarasalar 35 milyon yıl öncesinde yaşadılar. Çoğu bilim insanı büyük yarasaların, primatlara küçük yarasalardan daha yakın akraba olduğuna inanıyor.

21. Kurbağa yiyen yarasalar, kurbağaların zehirli olup olmadığını erkek kurbağanın sesini dinleyerek anlayabilirler.

22. Yarasalar, büyük ve küçük yarasalar olarak 2 ana gruba ayrılır. Büyük yarasalar meyvelerle beslenirken, küçük yarasalar böcek, kan, kurbağa, balık, kertenkele ve kuşlarla beslenir.

23. Yarasalar, ön ayaklarını çırpan kuşların aksine, kanatlarındaki parmak kemiklerini çırparak uçar.

24. Yarasanın bilimsel adı olan Chiroptera, Yunanca kökenli olup cheir(el) ve pteron (kanat) kelimelerinin birleşiminden meydana gelir.

