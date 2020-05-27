Yangın Çıkarmaktan Haz Alma Durumu: Piromaniye

Bazı insanların bilerek ve isteyerek yangın çıkardığını biliyor muydunuz? İşte piromani hakkında tüm bilmeniz gerekenler...

Yetişkinler çocukları sık sık “Ateşle oynanmaz, ateşin şakası olmaz, yangın çıkar!” gibi sözlerle uyarır. Kırmızı, turuncu, sarı, siyah renklerin iç içe geçerek adeta dans etmesi büyük – küçük pek çok kişiyi etkisi altına alır. Ateşle yapılan gösteriler ise hayli ilgi çekicidir. Peki bazı kişilerin birden çok kez, bilerek ve isteyerek yangın çıkardığını ve bundan haz alıp rahatladığını biliyor muydunuz? İşte piromani hakkında bilmeniz gerekenler…

1. Piroman kişiler, yangın çıkarmadan önce gerginlik hissedip duygusal olarak uyarılırlar



Dürtü Kontrol Bozuklukları altında yer alan piromani, karşı konulmaz dürtülerin sonucu olarak ortaya çıkabilir. Kendilerine veya başkalarına zarar verecek davranışlara karşı koymada zorluk çekerler. Çok istediği bir oyuncağı almak için sabırsızlanan bir çocuk gibi, piroman kişiler de yangın çıkarmadan önce sabırsız ve gergin olur. Yangın anında ya da sonrasında haz alma, sevinç duyma ya da rahatlama görülebilir. Çocukluk veya ergenlik döneminde ortaya çıkabilir.

2. Pişmanlık duymayabilirler



Dürtü Bozukluğu altında yer alan diğer bozuklar gibi piroman kişiler de yanlış bir şey yaptıklarında, pek çoğu kendini kötü hissetmez veya suçluluk duymaz. Ancak yakalanıp ceza aldıkları zaman pişman olduklarını söyleyebilirler.

3. Kibrit, çakmak, mum gibi yangınla ilgili araç gereçlere aşırı ilgileri vardır



Ateşi, dumanı, yangını hatırlatacak her türlü şeye ilgi duyarlar. (2017 yapımı Tabula Rasa dizisindeki Vronsky karakteri, alevli ceketi ve kibrite ulaştığı andaki hazzı ile piroman kişiyi başarılı bir şekilde yansıtmıştır.)

4. Bazıları itfaiyeci olarak çalışmayı tercih edebilir



¨Sevdiğiniz mesleği yapın!¨ cümlesi piroman kişiler için de geçerli olabiliyor.

5. Olayı yeniden hissedip haz almak için yangın çıkardıkları yere geri dönme eğilimi gösterirler ve polisler tarafından kolayca yakalanabilirler

6. Erkeklerde kadınlara oranla daha yaygın olduğu söylenebilir



Piromani tedavisi konusunda çok fazla kaynak bulunmamakla birlikte çeşitli terapi yöntemleriyle çalışılabilir ve çocuklara yangın güvenliği eğitimi verilebilir.