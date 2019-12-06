Vegan aile bebeklerini öldürmekle suçlanıyor

Hiçbir hayvansal gıdanın tüketilmediği vegan beslenme biçimi özellikle son dönemde popüler hale geldi. Vegan olarak beslenen çoğu kişi de ise herhangi bir sağlık problemi görülmüyor.

Son yıllarda vejeteryan beslenme biçiminin ardından vegan beslenme biçimi de popüler hale geldi. Hiçbir hayvansal gıdanın tüketilmediği bu beslenme biçiminde vücudun ihtiyacı olan vitamin, mineral ve proteinler bitkisel gıdalarla karşılanıyor. Pek çok vegan ise beslenme ile ilgili bir problem yaşamıyor. Ancak tabii ki yeni doğan bir bebeğin, hem iç organlarının hem de kemiklerinin gelişimi için bazı temel gıdalara ihtiyacı oluyor. Ancak ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan vegan bir anne baba bebeklerinin ölümüne neden olmakla suçlanıyor. Detaylara birlikte bakalım…

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Ryan and Sheila O’Leary, çiftinin 4 çocuğu bulunuyordu

Vegan beslenen çift, çocuklarını da bu beslenme şekline uygun olarak büyütüyor onlara yalnızca çiğ sebze ve meyve veriyordu

O’leary çiftinin 18 aylık erkek bebekleri 27 Eylül’de fenalaştı. Bebeklerinin nefes almadığını fark eden anne 911’i aradı ve baba Ryan O’Leary ise bebeği hayata döndürmeye çalıştı

Ancak ne yazık ki 18 aylık küçük bebek hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonucunda ise bebeğin yalnızca 7.7 kg olduğu ortaya çıktı

Anne Sheila, ölen bebeğin 1 haftadır katı besin almadığını, sadece anne sütüyle beslendiğini, bunun sebebini diş çıkarıyor oluşuna bağladığını söyledi



Öte yandan aile yalnızca mango, rambutan, muz ve avokado gibi meyvelerle beslendiklerini belirtti.

Bebeğin yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından ise aile polise teslim oldu



Kefalet bedeli olarak 250 bin dolar belirlendi. Ryan and Sheila O’Leary, 9 Aralık tarihinde hakim karşısına çıkacak.