Vegan aile bebeklerini öldürmekle suçlanıyor

Son yıllarda vejeteryan beslenme biçiminin ardından vegan beslenme biçimi de popüler hale geldi. Hiçbir hayvansal gıdanın tüketilmediği bu beslenme biçiminde vücudun ihtiyacı olan vitamin, mineral ve proteinler bitkisel gıdalarla karşılanıyor. Pek çok vegan ise beslenme ile ilgili bir problem yaşamıyor. Ancak tabii ki yeni doğan bir bebeğin, hem iç organlarının hem de kemiklerinin gelişimi için bazı temel gıdalara ihtiyacı oluyor. Ancak ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan vegan bir anne baba bebeklerinin ölümüne neden olmakla suçlanıyor. Detaylara birlikte bakalım…
ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Ryan and Sheila O’Leary, çiftinin 4 çocuğu bulunuyordu
Vegan beslenen çift, çocuklarını da bu beslenme şekline uygun olarak büyütüyor onlara yalnızca çiğ sebze ve meyve veriyordu
O’leary çiftinin 18 aylık erkek bebekleri 27 Eylül’de fenalaştı. Bebeklerinin nefes almadığını fark eden anne 911’i aradı ve baba Ryan O’Leary ise bebeği hayata döndürmeye çalıştı
Ancak ne yazık ki 18 aylık küçük bebek hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonucunda ise bebeğin yalnızca 7.7 kg olduğu ortaya çıktı
Anne Sheila, ölen bebeğin 1 haftadır katı besin almadığını, sadece anne sütüyle beslendiğini, bunun sebebini diş çıkarıyor oluşuna bağladığını söyledi
Öte yandan aile yalnızca mango, rambutan, muz ve avokado gibi meyvelerle beslendiklerini belirtti.
Bebeğin yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından ise aile polise teslim oldu
Kefalet bedeli olarak 250 bin dolar belirlendi. Ryan and Sheila O’Leary, 9 Aralık tarihinde hakim karşısına çıkacak.